"C'est un sujet qui revient dans notre couple" : Ophélie Meunier transparente sur son quotidien avec Mathieu Vergne

Le nouveau numéro de Paris Match, paru ce jeudi 23 mars 2023, a consacré quelques pages à Ophélie Meunier. Le journal a en effet souhaité mettre en avant le travail de la journaliste de 35 ans pour Zone Interdite, émission qu'elle présente depuis 2016 et qui fête ses 30 ans de diffusion sur M6 le 26 mars prochain.

Mais nos confrères ce sont également intéressés à la vie privée d'Ophélie Meunier, sur laquelle elle s'est confiée comme rarement. En couple depuis 2015 avec Mathieu Vergne, et mariée à lui depuis 2018, la belle brune a accueilli avec lui deux enfants : Joseph (3 ans) et Valentine (1 an). Elle est également la belle-mère de deux ados, qu'elle n'avait "pas prévus", issus d'une précédente relation du producteur Mathieu Vergne.

Tout ce beau monde a su se trouver un rythme et se créer une belle harmonie, en dépit du planning très chargé d'Ophélie Meunier. "Je ne m'excuse jamais devant Joseph de travailler six jours sur sept. Et il ne m'en veut pas, parce que je lui explique à quel point j'aime mon métier. Je consacre à mes enfants un temps de qualité nécessaire pour qu'ils sentent ma présence. Je n'ai pas de doute sur le fait qu'ils savent que je les aime à en mourir. C'est un équilibre qui tient à peu de choses", a-t-elle confié. Et d'ajouter qu'elle essayait toujours d'être rigoureuse dans le temps qu'elle accorde à son mari, ses enfants, ses amis mais aussi, à elle-même.

Mathieu est bon pour certaines choses, je suis meilleure pour d'autres

En parlant d'équilibre, Ophélie Meunier en a profité pour assurer être tout à fait en phase avec son époux lorsqu'il s'agit des tâches ménagères. "C'est un sujet qui revient dans notre couple. On est tous les deux très actifs professionnellement et Mathieu est hyper ouvert. À partir du moment où les deux membres d'un couple travaillent, il n'y a pas de raison pour que la répartition des tâches ne s'égalise pas", a-t-elle déclaré, reconnaissant que chez eux, cette répartition s'était faite plutôt "naturellement" : "Mathieu est bon pour certaines choses, je suis meilleure pour d'autres. C'est un partage qui se fait naturellement. Il faut aussi, parfois, que les femmes acceptent de déléguer un peu plus si on veut que ça se rééquilibre".