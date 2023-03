Diaporama : "Complexité, joies et peines" : Vianney sur son rôle de beau-père et l'amour d'un enfant "qui n'est pas le nôtre"

1 / 27 "Complexité, joies et peines" : Vianney sur son rôle de beau-père et l'amour d'un enfant "qui n'est pas le nôtre"

2 / 27 Vianney, coach de The Voice, n'a jamais oublié de privilégier sa famille. Exclusif - Vianney interviewé par des jeunes lecteurs de "Var Matin" avant son concert au Festival du Château à Solliès-Pont. © Laurent Martinat / Nice Matin / Bestimage © BestImage, Laurent Martinat / Nice Matin / Bestimage

3 / 27 Et notamment sa femme Catherine et sa belle-fille, avec qui les relations n'ont pas toujours été faciles. Vianney Bureau (Vianney), sa compagne Catherine Robert - People au défilé Lacoste Collection Prêt-à-Porter Printemps/Eté 2020 lors de la Fashion Week de Paris, le 1er octobre 2019. © Veeren Ramsamy-Christophe Clovis/Bestimage © BestImage, Veeren -Christophe Clovis / Bestimage

4 / 27 Mais "avec de l'amour", leur relation s'est construite peu à peu. Exclusif - Vianney Bureau et sa femme Catherine Robert - Enregistrement de l'émission "On est presque en direct" (OEED) présentée par L. Ruquier et diffusée sur France 2 le 7 novembre 2020. © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

5 / 27 Aujourd'hui, la famille est très soudée. Vianney Bureau (Vianney) et sa compagne Catherine Robert - People dans les tribunes lors de la finale messieurs des internationaux de France de tennis de Roland Garros 2019 à Paris le 9 juin 2019. © Jacovides-Moreau/Bestimage © BestImage, JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE

6 / 27 Le chanteur et sa femme sont également devenus parents d'un petit Edgar. Michèle Laroque, Vianney et sa femme Catherine Robert - People en tribune lors du tournoi de tennis "Rolex Paris Masters 2022" à Bercy AccorHotels Arena à Paris le 2 novembre 2022. © Veeren/Bestimage © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE

7 / 27 Pour s'occuper de sa famille, Vianney a d'ailleurs décidé de faire une petite pause. Le chanteur Vianney (Vianney Bureau) au village (jour 12) lors des Internationaux de France de Tennis de Roland Garros 2022 à Paris, France, le 2 juin 2022. © Dominique Jacovides/Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

8 / 27 Vianney et sa femme Catherine Robert - People en tribune lors du tournoi de tennis "Rolex Paris Masters 2022" à Bercy AccorHotels Arena à Paris le 2 novembre 2022. © Veeren/Bestimage © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE

9 / 27 Le chanteur Vianney et sa compagne Catherine Robert - Les célébrités dans les tribunes lors des internationaux de France de Tennis de Roland Garros 2022 à Paris, France, le 2 juin 2022. © Dominique Jacovides/Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

10 / 27 Exclusif - Vianney Bureau et sa femme Catherine Robert - Enregistrement de l'émission "On est presque en direct" (OEED) présentée par L. Ruquier et diffusée sur France 2 le 7 novembre 2020. © Jack Tribeca / Bestimage (No Web - pour suisse et Belgique) © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

11 / 27 Exclusif - Vianney interviewé par des jeunes lecteurs de "Var Matin" avant son concert au Festival du Château à Solliès-Pont, le 19 juillet 2021. © Laurent Martinat / Nice Matin / Bestimage © BestImage, Laurent Martinat / Nice Matin / Bestimage

12 / 27 Le chanteur Vianney et sa compagne Catherine Robert - Les célébrités dans les tribunes lors des internationaux de France de Tennis de Roland Garros 2022 à Paris, France, le 2 juin 2022. © Dominique Jacovides/Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

13 / 27 Exclusif - Vianney Bureau et sa femme Catherine Robert - Enregistrement de l'émission "On est presque en direct" (OEED) présentée par L. Ruquier et diffusée sur France 2 le 7 novembre 2020. © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

14 / 27 Vianney Bureau et sa compagne Catherine Robert en tribune lors des internationaux de tennis de Roland Garros à Paris le 4 octobre 2020. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

15 / 27 Le chanteur Vianney (Vianney Bureau) au village (jour 12) lors des Internationaux de France de Tennis de Roland Garros 2022 à Paris, France, le 2 juin 2022. © Dominique Jacovides/Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

16 / 27 Exclusif - Vianney - Enregistrement de l'émission Vivement dimanche prochain au studio Gabriel, presentée par Michel Drucker . Diffusion sur France 2 le 11/04/2021 . © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot/Bestimage

17 / 27 Exclusif - Catherine Robert , la compagne de Vianney - Backstage artistes - Direct de l'émission "Tous ensemble pour la musique" pour la fête de la musique 2020 à l'AccorHotels Arena à Paris le 19 juin 2020. © Cyril Moreau / Veeren Ramsamy / Bestimage © BestImage, Cyril Moreau / Veeren / Bestimage

18 / 27 Vianney et sa compagne Catherine Robert - People et supporters au Parc des Princes pour assister à la finale de la ligue des Champions UEFA 2020 sur écran géant à Paris, le 23 août 2020. Le Bayern de Munich remporte la finale de la ligue des Champions UEFA 2020 à Lisbonne en gagnant 1-0 face au PSG (Paris Saint-Germain). © Federico Pestellini / Panoramic / Bestimage © BestImage, Federico Pestellini / Panoramic / Bestimage

19 / 27 Exclusif - Le chanteur Vianney - Janie dévoile son premier album "Toujours des fleurs" à la Fabrique Evénementielle à Paris le 1er octobre 2021. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

20 / 27 Exclusif - Vianney et sa compagne Catherine Robert - Direct de l'émission "Tous ensemble pour la musique" pour la fête de la musique 2020 à l'AccorHotels Arena à Paris le 19 juin 2020. © Cyril Moreau / Veeren Ramsamy / Bestimage © BestImage, Cyril Moreau / Veeren / Bestimage

21 / 27 Vianney Bureau (Vianney) et sa compagne Catherine Robert - People lors de la finale du tournoi Rolex Paris Masters 2019 à Paris le 3 novembre 2019. © Veeren - Perusseau / Bestimage © BestImage, Perusseau-Veeren / Bestimage

22 / 27 Vianney Bureau (Vianney), sa compagne Catherine Robert - People au défilé Lacoste Collection Prêt-à-Porter Printemps/Eté 2020 lors de la Fashion Week de Paris, le 1er octobre 2019. © Veeren Ramsamy-Christophe Clovis/Bestimage © BestImage, Veeren -Christophe Clovis / Bestimage

23 / 27 Exclusif - Vianney interviewé par des jeunes lecteurs de "Var Matin" avant son concert au Festival du Château à Solliès-Pont, le 19 juillet 2021. © Laurent Martinat / Nice Matin / Bestimage © BestImage, Laurent Martinat / Nice Matin / Bestimage

24 / 27 Vianney Bureau (Vianney), sa compagne Catherine Robert - People au défilé Lacoste Collection Prêt-à-Porter Printemps/Eté 2020 lors de la Fashion Week de Paris, le 1er octobre 2019. © Veeren Ramsamy-Christophe Clovis/Bestimage © BestImage, Veeren -Christophe Clovis / Bestimage

25 / 27 Vianney Bureau à la sortie de l'enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche Prochain" au studio Gabriel à Paris, France, le 26 mars 2021, présentée par Michel Drucker et diffusée le 11 avril 2021. © Christophe Clovis/Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

26 / 27 Vianney Bureau (Vianney) et sa compagne Catherine Robert - People dans les tribunes lors de la finale messieurs des internationaux de France de tennis de Roland Garros 2019 à Paris le 9 juin 2019. © Jacovides-Moreau/Bestimage People in the stands during the final of the men's international tennis Roland Garros 2019 in Paris on June 9, 2019. © BestImage