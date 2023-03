"Complexité, joies et peines" : Vianney sur son rôle de beau-père et l'amour d'un enfant "qui n'est pas le nôtre"

C'est un rôle complexe, qu'il a connu bien avant de devenir papa lui-même. En 2016, alors qu'il n'avait que 25 ans et venait tout juste de rencontrer Catherine, sa femme, le chanteur Vianney s'est retrouvé confronté à une petite invitée surprise, la fille issue du premier mariage de la jeune violoncelliste. Une fillette avec qui il a aujourd'hui construit un lien très fort, mais pas facile tous les jours.

"J'ai découvert la beauté mais aussi la complexité, les joies et les peines du fait d'aimer un enfant qui n'est pas le nôtre", avait d'ailleurs expliqué dans l'interview de Sept à Huit, en mars 2021 le coach de The Voice. Conscient, d'ailleurs, que les difficultés avaient été partagées entre lui et sa belle-fille : "C'est presque un chemin de croix à certains égards. C'est difficile pour un enfant qui est entouré d'un parent qui n'est pas le sien génétiquement. S'il a cette conscience-là, il y a une construction d'un lien avec cet Autre qui débarque dans sa vie, pour l'enfant c'est très difficile."

Sa méthode ? Lui "laisser le temps", même si cela signifie "ne pas être forcément le bienvenu". "C'est normal. C'est juste que ça demande beaucoup d'amour. Il faut garder ce cap, vraiment, pour être accepté pleinement", conseillait-il. Une situation "compliquée" mais "faisable à force d'amour", dont il a fait une superbe chanson, Beau-Papa, déclaration d'amour unique à la petite fille dont il n'a jamais révélé le prénom et avec qui les choses semblent parfaitement apaisées aujourd'hui.

Je suis le troisième chanteur préféré de ma belle-fille

Une relation qui a peut-être été un peu chamboulée par l'arrivée d'un quatrième membre dans la famille : en octobre 2021, en effet, le petit Egar, le premier enfant de Vianney et de sa compagne, est venu au monde. Plus heureux que jamais avec ses deux bambins, le chanteur a d'ailleurs décidé de faire une petite pause dans sa carrière, du moins sur ses tournées, pour les voir grandir au maximum. Une situation que ses fans comprennent, surtout qu'il l'avait déjà expliquée.

"Je sais que le jour où j'aurai des enfants, je ne pourrai pas tenir ce rythme-là de chanteur. Donc il faudra que je trouve des équilibres pour être heureux, faire des choses que j'aime, mais avoir assez de temps et de présence pour les gens que j'aime", avait-il averti, concluant d'un superbe : "Ma famille c'est ma vie."

En attendant, Vianney a tout de même une petite fan chez lui, devant qui chanter... ou presque. Il y a quelques semaines, il avait révélé sur le plateau de C à vous que la petite fille n'était pas tendre avec lui. "Ça me rappelle qu'une fois ma belle-fille m'a dit que j'étais dans ses chanteurs préférés", avait raconté le chanteur de 31 ans. Avant d'imiter la fille de sa femme : "Il y a Kendji, Maître Gims...et toi". "Je suis le troisième chanteur préféré de ma belle-fille", avait-il ensuite ironisé, toujours avec son sourire et sa douceur. Le troisième chanteur préféré peut-être, mais le meilleur beau-père, ca c'est sûr !