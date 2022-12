Diaporama : "La séduction s'exerce autrement" : Zazie et ses cheveux blancs critiqués, elle pousse un énorme coup de gueule

1 / 19 "La séduction s'exerce autrement" : Zazie et ses cheveux blancs critiqués, elle pousse un énorme coup de gueule

2 / 19 Exclusif - La chanteuse Zazie - Enregistrement de l'émission "La fête de la Chanson française" à Paris, diffusée sur France 2. © Cyril Moreau-Veeren / Bestimage © BestImage, © Cyril Moreau-Veeren / Bestimage

3 / 19 Exclusif - Zazie - Enregistrement de l'émission "Vivement dimanche" au studio Gabriel, présentée par M.Drucker, diffusée sur France 3 le 18 décembre 2022. © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, © Guillaume Gaffiot / Bestimage

4 / 19 Exclusif - Zazie - Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio, animé par G.Genton, D.Leyre, F.Delettres, et diffusé en direct de 6h à 9h30 du lundi au vendredi (séquence enregistrée le 26/09/2022 pour la venue de Zazie) . Paris, le 26 septembre 2022 © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, © Jack Tribeca / Bestimage

5 / 19 Exclusif - Zazie - Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio, animé par G.Genton, D.Leyre, F.Delettres, et diffusé en direct de 6h à 9h30 du lundi au vendredi (séquence enregistrée le 26/09/2022 pour la venue de Zazie) . Paris, le 26 septembre 2022 © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, © Jack Tribeca / Bestimage

6 / 19 Zazie - Concert gratuit Virgin Radio à Tourcoing à l'occasion du lancement du "Virgin Live Tour", le 16 septembre 2022. © Stéphane Vansteenkiste / Bestimage © BestImage, © Stéphane Vansteenkiste / Bestimage

7 / 19 Exclusif - Zazie - Enregistrement de l'émission "Vivement dimanche" au studio Gabriel, présentée par M.Drucker, diffusée sur France 3 le 18 décembre 2022. © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, © Guillaume Gaffiot / Bestimage

8 / 19 Couverture du magazine "Soir Mag" du mercredi 21 décembre 2022 © Soir Mag

9 / 19 Zazie - Les personnalités se mobilisent lors de la 36ème édition du Téléthon sur le plateau de France 2, avec pour parrain K.Adams, le 3 décembre 2022. © Coadic GUIREC / Bestimage © BestImage, © Coadic GUIREC / Bestimage

10 / 19 Exclusif - Zazie à la sortie des studios de radio RTL à Paris. Le 1er décembre 2022 © Jonathan Rebboah / Panoramic / Bestimage © BestImage, © Jonathan Rebboah / Panoramic / Bestimage

11 / 19 Exclusif - La chanteuse Zazie - Enregistrement de l'émission "La fête de la Chanson française" à Paris, diffusée le 29 novembre sur France 2. Le 7 novembre 2022 © Cyril Moreau-Veeren / Bestimage On a tous en nous une chanson liée à l'enfance, à la première rencontre, au premier baiser, une chanson pour rire et une pour pleurer. La fête de la chanson française célèbre ces chansons-souvenirs qui nous font tous vibrer. L.Thilleman, accompagnée d'A.Manoukian au piano, vous invite à une soirée de fête autour des chansons de nos vies. Les plus grands artistes de la scène musicale française se retrouvent pour des moments uniques de musique, des rencontres, des impros, des duos et des reprises inoubliables. Cette année, une nouveauté puisque les artistes partagent leur plaisir, leur trac et leurs émotions avec le public lors des répétitions et dans les coulisses de l'émission. Au programme de cette soirée de fête, il y aura notamment : Une ouverture inédite avec la présence exceptionnelle de M.Polnareff. Un moment de fête autour de K.Girac et ses amis guitaristes Une surprise émouvante pour Zazie Des séquences musicales exclusives avec B.Biolay, Grand Corps Malade et J.Armanet Un hommage à C.Aznavour à l'occasion du 5e anniversaire de sa disparition Des découvertes musicales avec Adé, E.Peters, Santa... Et bien sûr les anecdotes incontournables d'A.Manoukian ! © BestImage, © Cyril Moreau-Veeren / Bestimage

12 / 19 Exclusif - Zazie - Backstage de l'émission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique, diffusée en direct sur France 2 et présentée par Nagui et Leïla.Kaddour à Paris le 8 mars 2022. France Télévisions et Radio France s'associent, face à l'urgence humanitaire, pour soutenir et aider le peuple ukrainien et toutes les populations touchées par le conflit, sur place et dans les pays limitrophes. Le service public s'engage aux côtés de la Croix-Rouge française, qui lance un appel aux dons financiers, pour faire face aux besoins humanitaires, qui ne cessent de s'intensifier. Cette soirée spéciale est diffusée en simultané sur France 2 et France Inter avec un concert exceptionnel en direct, avec la participation des formations musicales de Radio France. Avec cette soirée, France Télévisions et Radio France permettent aux Français de répondre concrètement à l'urgence humanitaire, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ukraine, à travers des dons à la Croix-Rouge française. © Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, © Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage

13 / 19 Exclusif - Zazie - Surprises - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 9" à la Seine musicale à Paris, diffusée le 27 novembre sur TF1 à 21h05 Après le succès des précédentes éditions, " LA CHANSON SECRETE ", présentée par N.Aliagas et produite par DMLS TV, revient sur TF1. 10 artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l'émotion... Et des émotions fortes pour l'artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d'invités inattendus. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d'intimité musicale rare. Avec une surprise faite à un couple d'artistes et un anniversaire surprise sur le plateau pour l'un des invités. © Gaffiot-Moreau / Bestimage © BestImage, © Gaffiot-Moreau / Bestimage

14 / 19 Zazie en concert à l'occasion du festival Les Belles journées à Bourgoin Jallieu le 7 septembre 2019. © Sandrine Thesillat / Panoramic / Bestimage © BestImage, © Sandrine Thesillat / Panoramic / Bestimage

15 / 19 Exclusif - La chanteuse Zazie - Backstage - Enregistrement de l'émission "La fête de la Chanson française" à Paris, diffusée le 29 novembre sur France 2. Le 7 novembre 2022 © Cyril Moreau-Veeren / Bestimage On a tous en nous une chanson liée à l'enfance, à la première rencontre, au premier baiser, une chanson pour rire et une pour pleurer. La fête de la chanson française célèbre ces chansons-souvenirs qui nous font tous vibrer. L.Thilleman, accompagnée d'A.Manoukian au piano, vous invite à une soirée de fête autour des chansons de nos vies. Les plus grands artistes de la scène musicale française se retrouvent pour des moments uniques de musique, des rencontres, des impros, des duos et des reprises inoubliables. Cette année, une nouveauté puisque les artistes partagent leur plaisir, leur trac et leurs émotions avec le public lors des répétitions et dans les coulisses de l'émission. Au programme de cette soirée de fête, il y aura notamment : Une ouverture inédite avec la présence exceptionnelle de M.Polnareff. Un moment de fête autour de K.Girac et ses amis guitaristes Une surprise émouvante pour Zazie Des séquences musicales exclusives avec B.Biolay, Grand Corps Malade et J.Armanet Un hommage à C.Aznavour à l'occasion du 5e anniversaire de sa disparition Des découvertes musicales avec Adé, E.Peters, Santa... Et bien sûr les anecdotes incontournables d'A.Manoukian ! © BestImage, © Cyril Moreau-Veeren / Bestimage

16 / 19 Exclusif - Zazie - Zazie en concert lors de sa tournée "Le Zazie Essencieltour" au Festival de Ramatuelle, France, le 7 août 2019. © Cyril Bruneau/Festival de Ramatuelle/Bestimage © BestImage, © Cyril Bruneau/Festival de Ramatuelle/Bestimage

17 / 19 Exclusif - Zazie - Enregistrement de l'émission TV "La Chanson Secrète 3", qui sera diffusée le vendredi 1er novembre à 21h00 sur TF1. Après le succès de la première édition, "La Chanson Secrète", présentée par N.Aliagas et produite par DMLS TV, revient sur TF1. 10 artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur rappelle un souvenir important de leur vie revisitée et réinterprétée par un artiste. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d'intimité musicale rare. Et, en bonus, de nombreux invités inattendus et des proches de l'artiste assis dans le fauteuil viendront l'émouvoir. Le 25 juin 2019 © Gaffiot-Perusseau / Bestimage © BestImage, © Gaffiot-Perusseau / Bestimage

18 / 19 Exclusif - Zazie - Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio, animé par G.Genton, D.Leyre, F.Delettres, et diffusé en direct de 6h à 9h30 du lundi au vendredi (séquence enregistrée le 26/09/2022 pour la venue de Zazie) . Paris, le 26 septembre 2022 © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, © Jack Tribeca / Bestimage