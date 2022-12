"La séduction s'exerce autrement" : Zazie et ses cheveux blancs critiqués, elle pousse un énorme coup de gueule

Avoir 60 ans est un cap dans une vie. Il faut l'accepter. Et Zazie le fait visiblement sans sourciller. Dans deux ans, elle fêtera cet anniversaire qu'elle a tant redouté mais qu'elle a presque hâte de voir arriver désormais. Pour la sortie de son nouvel album, Aile-P, la coach de The Voice s'est confiée dans les pages du magazine belge Soir Mag. Et elle ne s'est pas gênée pour faire part d'un petit coup de gueule : "Je lance un nouvel album dans lequel j'ai mis tout ce que je suis devenue ces dernières années et la plupart des journalistes ne me parlent que de la couleur de mes cheveux. Alors oui, on peut parler d'un coup de vieux mais ça ne passe pas par ma tête, c'est purement mécanique."

Voir empiéter son aspect physique sur son talent et ses projets musicaux a le don d'agacer l'interprète de J'envoie valser : "Sur les réseaux sociaux, les haineux se déchaînent. Le processus est parfois douloureux, et le miroir n'est pas toujours mon copain, mais ce n'est pas grave." Contrairement à beaucoup de femmes qui luttent encore contre le temps qui passe, Zazie a, quant à elle, accepté la loi de la vie : "Vieillir, ça passe autant par l'acceptation que par la résilience. Rien ne m'empêche de rester dans la séduction, même si elle s'exerce autrement [...] Ce que j'ai découvert, c'est que lorsqu'on gagne en âge, on gagne en liberté. On est peut-être moins jeune, moins belle, moins fraîche, mais on est tellement plus libre, et la liberté, c'est follement séduisant."

Zazie, la voix de la sagesse

Il n'y a rien de mieux que d'accepter pour Zazie. La chanteuse le sait très bien, elle qui a déjà tenté de contrer les effets du temps en passant par la case chirurgie esthétique. Après quelques essais, elle s'est promis qu'elle ne recommencerait plus : "J'ai essayé une ou deux fois des trucs et c'était horrible parce que j'ai un visage assez mobile et sur scène je ne me reconnaissais pas, tout était figé. Donc on ne m'y reprendra pas !, a-t-elle indiqué dans le magazine S. Il vaut mieux être une vieille ridicule que d'essayer de se rajeunir." Qu'importe le physique, comme Zazie le dit si bien, "le plus important, c'est ce qui émane de nous."