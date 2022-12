Diaporama : "Le temps m'est compté" : Jeanfi Janssens se lâche des Les Grosses Têtes, une information de taille révélée

4 / 21

C'est l'une des nouveautés de cette rentrée 2022. Samedi 8 octobre à 21h10, retrouvez « Sketch Story », la nouvelle création originale de France 2 dans laquelle les stars de l'humour vont réinterpréter leurs sketchs les plus célèbres dans de courtes fictions ! Dans ce show d'humour inédit, présenté par L.Boccolini, découvrez les sketchs cultes comme vous ne les avez jamais vus : « Le train pour Pau » de Chevallier et Laspalès, « Les coiffeuses » des Chevaliers du Fiel, « Le permis de conduire » de M.Robin et P.Palmade, « Le cocktail mondain » d'A.Roumanoff, « Les pétasses » des Inconnus, « François Hollande » de L.Gerra, « Madame Sarfati : Allô la police » d'É.Kakou, « Chère Maman » de R.Magdane, etc. L'émission sera aussi l'occasion pour les invités de la soirée de vous présenter sur scène leurs sketchs les plus drôles. Humour, convivialité et originalité… Une soirée de rire totalement inédite à découvrir exclusivement sur France 2 !