"Le temps m'est compté" : Jeanfi Janssens se lâche des Les Grosses Têtes, une information de taille révélée

Il y a des personnalités qui adorent charrier et se faire remarquer mais qui n'ont pour autant pas beaucoup de paroles quand il s'agit de se confier sur leur vie personnelle. Jeanfi Janssens en fait partie. L'humoriste et comédien, exubérant et premier sur les vannes, n'est pas du genre à tourner sa langue dans sa bouche avant de parler. C'est sûrement la raison pour laquelle Laurent Ruquier l'a recruté dans son équipe des Grosses Têtes sur RTL. Pensionnaire de l'émission, le grand copain de Stéphane Plaza est souvent moqué par ses camarades de plateau mais sait rendre la pareille. Pourtant, le 14 décembre dernier, Jeanfi n'a pas joué le jeu comme d'habitude et s'est laissé gagner par un sérieux déconcertant.

Jeanfi Janssens a débarqué avec une chemise à carreaux marron qui a grandement inspiré ses collègues. S'il a vite indiqué qu'il s'agissait d'un cadeau de son copain Stéphane Plaza, à qui il donne la réplique dans la pièce de théâtre Un couple magique, il a vite dérivé sur le sujet de la vie amoureuse et a légèrement plombé l'ambiance. En évoquant ses rendez-vous incessants, Jeanfi Janssens a tout bonnement expliqué que s'il en profitait autant, c'est que d'après lui, il n'avait plus beaucoup de temps devant lui !

"Excusez-moi d'être encore désirable et désiré ! Le temps m'est compté, il doit me rester trois-quatre ans à en profiter, alors j'y vais !" a-t-il déclaré. A l'aube de ses 50 ans (il les fêtera le 8 décembre 2023, ndlr), Jeanfi Janssens sent le temps filer entre ses doigts et a peur qu'il lui joue des tours.

Jeanfi Janssens en couple

Jeanfi Janssens n'en est pas abattu pour autant. C'est en tout cas ce que l'on a pu constater en l'entendant affirmer qu'un homme partageait sa vie ces derniers temps : "J'ai un petit amoureux en ce moment, c'est bien" a-t-il lancé à toute l'équipe. S'agit-il du même compagnon que celui qu'il évoquait en avril 2021 ? "C'est un petit crush mais ne nous emballons pas. Vous savez, c'est étape par étape. Il ne faut pas brûler les étapes. On est encore dans la séduction, on apprend à se connaître, on découvre l'autre" confiait-il dans les Grosses Têtes l'an dernier.

L'heureux élu travaillait dans un magasin de déco, lieu sur lequel le coup de coeur avait opéré : "C'est comme ça que je l'ai rencontré. Comme j'ai emménagé, j'avais besoin de petits objets de déco. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Je tournicotais autour des rayons, je repassais, je repassais." A défaut d'avoir mis des paillettes dans la vie de Jeanfi, c'est la lumière que monsieur a visiblement allumée...