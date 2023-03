Diaporama : "Les larmes ont coulé" : Les Enfoirés 2023 ont tous craqué, la raison dévoilée...

1 / 36 "Les larmes ont coulé" : Les Enfoirés 2023 ont tous craqué, la raison dévoilée...

2 / 36 TF1 diffuse ce soir le nouveau spectacle des Enfoirés baptisé enregistré à la Halle tony Garnier, à Lyon. Logo des Enfoirés

3 / 36 A cette occasion, les téléspectateurs pourront de nouvoir voir Mimie Mathy sur scène. Mimie Mathy - Cérémonie d'ouverture du Festival Lumière 2021 à Lyon le 9 octobre 2021. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

4 / 36 Ils pourront aussi découvrir le bel hommage que la troupe a rendu à la comédienne. Exclusif - Anne Sila - Backstage - Enregistrement de l'émission "La boîte à secrets 14", présentée par F.Bollaert, et diffusée le 28 octobre sur France 3. Chaque invité a le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches ! Alors, préparez-vous à découvrir des archives personnelles de nos invités, chanter les plus grands tubes d'hier et d'aujourd'hui, tenter de retrouver l'identité d'un invité mystère et des images exclusives tournées avec l'entourage des invités ! Joies, émotions, fous rires, tubes, retrouvailles et révélations seront au menu de votre soirée. © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

5 / 36 Interviewés par puremedias.com, Anne Sila et Patrick Bruel sont revenus sur cette belle surprise. Exclusif - Mimie Mathy (Surprise M.Bernier) - Enregistrement de l'émission "La Boîte à Secrets 8", présentée par F.Bollaert et qui sera diffusée le 7 mai sur France 3. Le 19 janvier 2021 © Tiziano Da Silva / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva / Bestimage

6 / 36 " Elle ne s'y attendait pas ", a assuré la chanteuse. Exclusif - Anne Sila - Backstage - Enregistrement de l'émission "300 Choeurs : Le tour de France en chansons" à Paris, diffusée le 3 février 2023 à 21h10 sur France 3 © Jack Tribeca / Bestimage Pour le premier numéro de l'année, Les artistes de " 300 Choeurs " vous invitent à faire le tour de France en chansons avec une soirée inédite dans laquelle ils revisiteront les plus belles chansons de nos régions, accompagnés des voix des plus beaux choeurs français dans des versions spécialement arrangées pour l'émission. Pour l'occasion, redécouvrez les chansons emblématiques du patrimoine comme vous ne les avez jamais entendus : " La montagne " de J.Ferrat, " Le Loir-et-Cher " de M.Delpech, " Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante " de L.Voulzy, " Made in Normandie " de Stone et Charden, " Le Sud " de N.Ferrer, " Tri Martolod " d'A.Stivell, " Les Corons " de P.Bachelet, " Toulouse " de C.Nougaro, " La Madrague " de B.Bardot, et beaucoup d'autres... Comme toujours les chorales seront au coeur de cette soirée musicale : Le Choeur Ns World, Meet And Sing, Le Choeur Spectacul'art, Le Bagad Kemper, Le Choeur Du Studio International De Paris, Le Baga De Lann-Bihoué, L'académie Internationale De Comédie Musicale, Gospel Pour 100 Voix, Les Petits Écoliers Chantants De Bondy, Les Copains D'accords, Les Choeurs De France, Le Choeur C4, Sankofa Unit, Les Croches En Choeur, Aposiopée, Le Choeur Des Parisiennes, Le Choeur Éphémère, Le Choeur Symphonique De Paris, Le Choeur International De Femmes De Paris... © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

7 / 36 Mimie Mathy a d'ailleurs fondu en larmes. Mimie Mathy - Tournage de la série " Dix Pour Cent " lors de la 45ème cérémonie des César à la salle Pleyel à Paris, le 28 février 2020. © Dominique Jacovides/Olivier Borde/Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

8 / 36 Patrick Bruel - Photocall du 37ème dîner annuel du conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) au Carrousel du Louvre à Paris. Le 13 février 2023 © Jonathan Rebboah / Panoramic / Bestimage © BestImage, Jonathan Rebboah / Panoramic / Bestimage

9 / 36 Mimie Mathy en larmes durant le spectacle des Enfoirés. © TF1

10 / 36 No Web - Mimie Mathy - Soirée de clôture du 22ème Festival des créations télévisuelles de Luchon. Le 8 février 2020 © Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, Christophe Aubert via Bestimage

11 / 36 Mimie Mathy en larmes durant le spectacle des Enfoirés. © TF1

12 / 36 Mimie Mathy en larmes durant le spectacle des Enfoirés. © TF1

13 / 36 Mimie Mathy en larmes durant le spectacle des Enfoirés. © TF1

14 / 36 Mimie Mathy en larmes durant le spectacle des Enfoirés. © TF1

15 / 36 Exclusif - Anne Sila - Backstage - Enregistrement de l'émission "Tout le monde chante contre le cancer, les stars relèvent le défi" dans le cadre du gala de l'association "Tout le monde chante contre le cancer" présentée par J.Anthony au Dôme de Paris, et diffusée le 4 janvier sur W9. Le 22 novembre 2022 © Coadic Guirec-Christophe Clovis / Bestimage En ce tout début d'année 2023, et pour la 12ème année consécutive, des animateurs, humoristes et comédiens vont monter sur scène pour relever des défis aux côtés des plus grands chanteurs français. Ils vous s'unir pour donner des ailes à l'association TOUT LE MONDE CONTRE LE CANCER. Chaque année, ce sont plus de mille actions réalisées grâce à elle dans les hôpitaux, pour améliorer le quotidien des enfants malades et de leurs familles. Cette année encore, au cours d'un gala exceptionnel au dôme de paris, animateurs et artistes de tous horizons vont offrir un moment magique aux enfants. Les humoristes F.Dubosc, F.Peyre, A.Vizorek, la journaliste K.G.Thuram, les comédiens B.Putzulu et N.Marquay, les animateurs E.Gossuin, L.Maistret, E.Moulet, le chorégraphe K.Ouali et bien d'autres, joueront le jeu pour la bonne cause et notre plus grand plaisir © BestImage, Coadic Guirec/ Christophe Clovis / Bestimage

16 / 36 Mimie Mathy lors du 22ème Festival des créations télévisuelles de Luchon, France, le 7 février 2020. © Patrick Bernard/Bestimage © BestImage, PATRICK BERNARD / BESTIMAGE

17 / 36 Exclusif - Prix Spécial - Anne Sila - Enregistrement de l'émission "Michel Polnareff, la soirée événement", diffusée le 6 décembre à 21h10 sur France 2 © Cyril Moreau-Tiziano Da Silva / Bestimage Michel Polnareff fait son grand retour lors d'un prime time inédit et exceptionnel sur France 2, après plusieurs années d'absence et à l'occasion de la sortie de son nouvel album " Polnareff chante Polnareff ". " Lettre à France ", " Holidays ", " On ira tous au paradis ", " Love me, please love me " et bien d'autres chansons iconiques figureront parmi les nombreux titres qui rythmeront cette soirée d'exception. Michel Polnareff nous offrira des interprétations inattendues et innovantes grâce à l'utilisation du " deepfake sur hologramme ". L'artiste légendaire interprétera des duos avec lui-même en voyageant dans le temps : 1968 pour " Le bal des Laze " ou encore l'année 1989 pour " Goodbye Marylou ". Entourés d'un orchestre live composé de 13 musiciens, les artistes venus lui rendre hommage interpréteront les plus grands classiques de son répertoire. Ils témoigneront aussi de l'histoire d'amour qui les lie avec les chansons de Michel Polnareff, véritables marqueurs de vie de plusieurs générations. Au sein de la mémoire collective, Michel Polnareff a une place essentielle : cette soirée événement sera aussi l'occasion de revoir les images d'archives qui ont marqué la carrière de cet artiste incontournable, iconoclaste et génie créatif en avance sur son temps. © BestImage, Tiziano Da Silva - Cyril Moreau / Bestimage

18 / 36 Exclusif - Patrick Bruel - Patrick Bruel est l'invité de V.Benaim sur I24 News dans son nouveau talk show "Le Goût des Autres" diffusé le 05/02/2023 - Paris le 18/01/2023 - © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

19 / 36 Exclusif - Mimie Mathy - Enregistrement de l'émission "La Boîte à secrets 4" à Paris, présentée par F.Bollaert, et diffusée le 10 avril sur France 3. Le 23 janvier 2020 © Tiziano Da Silva / Bestimage Au cours de la soirée, chaque invité aura une boîte disposée devant lui, de laquelle il extraira un objet revêtant une valeur particulière à ses yeux. Après en avoir livré la signification en plateau, la personnalité verra alors apparaître une surprise sous la boîte géante de l'émission, avec l'intervention de proches. Une émission qui véhicule de belles valeurs, et qui contiendra son lot de larmes et de révélations dans une atmosphère bienveillante. © BestImage, Tiziano Da Silva / Bestimage

20 / 36 Exclusif - Prix Spécial - Anne Sila - Backstage - Enregistrement de l'émission "Michel Polnareff, la soirée événement", diffusée le 6 décembre à 21h10 sur France 2 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage Michel Polnareff fait son grand retour lors d'un prime time inédit et exceptionnel sur France 2, après plusieurs années d'absence et à l'occasion de la sortie de son nouvel album " Polnareff chante Polnareff ". " Lettre à France ", " Holidays ", " On ira tous au paradis ", " Love me, please love me " et bien d'autres chansons iconiques figureront parmi les nombreux titres qui rythmeront cette soirée d'exception. Michel Polnareff nous offrira des interprétations inattendues et innovantes grâce à l'utilisation du " deepfake sur hologramme ". L'artiste légendaire interprétera des duos avec lui-même en voyageant dans le temps : 1968 pour " Le bal des Laze " ou encore l'année 1989 pour " Goodbye Marylou ". Entourés d'un orchestre live composé de 13 musiciens, les artistes venus lui rendre hommage interpréteront les plus grands classiques de son répertoire. Ils témoigneront aussi de l'histoire d'amour qui les lie avec les chansons de Michel Polnareff, véritables marqueurs de vie de plusieurs générations. Au sein de la mémoire collective, Michel Polnareff a une place essentielle : cette soirée événement sera aussi l'occasion de revoir les images d'archives qui ont marqué la carrière de cet artiste incontournable, iconoclaste et génie créatif en avance sur son temps. © BestImage, Tiziano Da Silva - Cyril Moreau / Bestimage

21 / 36 Exclusif - No Web - Mimie Mathy - Surprises - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 4", qui sera diffusée le 4 janvier 2020 sur TF1, à Paris. Le 17 décembre 2019 © Gaffiot-Perusseau / Bestimage © BestImage, Perusseau-Gaffiot/Bestimage

22 / 36 Anne Sila - Les personnalités se mobilisent lors de la 36ème édition du Téléthon sur le plateau de France 2, avec pour parrain K.Adams, le 3 décembre 2022. © Coadic GUIREC / Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

23 / 36 Exclusif - Mimie Mathy - Enregistrement des séquences de l'émission anniversaire "Elie Kakou, ben alors... 20 ans déjà" au Cirque d'hiver le 29 mai 2019. Depuis le Cirque d'Hiver, un lieu qui était fétiche pour lui, de nombreux artistes et personnalités rendront hommage à leur manière à Élie Kakou et nous diront ce que l'homme et l'artiste représentent pour eux. En juin 1999, l'humoriste et comédien Elie Kakou nous quittait, à l'âge de 39 ans. 20 ans après, cette émission, produite par Productions 13.34 et JYL Production, diffusée sur France 3 le vendredi 14 juin à 21 heures, sera l'occasion de revoir ses plus grands sketches devenus cultes "L'attachée de presse", "Madame Sarfati", "Les professeurs"... mais également de découvrir les témoignages de ceux qui l'ont connu, côtoyé et admiré, et de revenir sur les moments forts de sa carrière : Marseille, la ville de ses débuts, ses apparitions télé, l'aventure magique de La vérité si je mens !, les lettres de noblesse qu'il a donné à l'humour pied noir, l'inspiration qu'il a représenté pour certains, son amour de la danse, mais aussi de la mode... Happenings spécialement préparés pour cette émission, témoignages, chansons, reprises de sketches, documents rares... l'univers d'Élie Kakou sera mis à l'honneur ! © Romuald Meigneux / Bestimage © BestImage, Romuald Meigneux / Bestimage

24 / 36 Concert des Enfoirés 2023 à la salle Tony Garnier, Lyon, 13/01/2022. © Laurent VU / TF1

25 / 36 Concert des Enfoirés 2023 à la salle Tony Garnier, Lyon, 13/01/2022. © Laurent VU / TF1

26 / 36 Concert des Enfoirés 2023 à la salle Tony Garnier, Lyon, 13/01/2022. © Laurent VU / TF1

27 / 36 Concert des Enfoirés 2023 à la salle Tony Garnier, Lyon, 13/01/2022. © Laurent VU / TF1

28 / 36 Concert des Enfoirés 2023 à la salle Tony Garnier, Lyon, 13/01/2022. © Laurent VU / TF1

29 / 36 Concert des Enfoirés 2023 à la salle Tony Garnier, Lyon, 13/01/2022. © Laurent VU / TF1

30 / 36 Concert des Enfoirés 2023 à la salle Tony Garnier, Lyon, 13/01/2022. © Laurent VU / TF1

31 / 36 Concert des Enfoirés 2023 à la salle Tony Garnier, Lyon, 13/01/2022. © Laurent VU / TF1

32 / 36 Concert des Enfoirés 2023 à la salle Tony Garnier, Lyon, 13/01/2022. © Laurent VU / TF1

33 / 36 Concert des Enfoirés 2023 à la salle Tony Garnier, Lyon, 13/01/2022. © Laurent VU / TF1

34 / 36 Concert des Enfoirés 2023 à la salle Tony Garnier, Lyon, 13/01/2022. © Laurent VU / TF1

35 / 36 Concert des Enfoirés 2023 à la salle Tony Garnier, Lyon, 13/01/2022. © Laurent VU / TF1