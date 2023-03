"Les larmes ont coulé" : Les Enfoirés 2023 ont tous craqué, la raison dévoilée...

Après deux années au ralenti suite à la pandémie de coronavirus, Les Enfoirés sont bel et bien de retour ! Enregistrée au cours du week-end du 14 janvier dernier, l'édition 2023 est diffusée ce vendredi 3 mars 2023. Pour l'occasion, la chanteuse Anne Sila, présente lors de ces spectacles, s'est confiée lors d'une interview accordée à puremedias.com. Encore émue, elle a notamment évoqué la surprise faite à Mimie Mathy, marraine des Restos du Coeur depuis 2008.

Il faut dire qu'en 2022, la célèbre comédienne et mentor de toute la bande des Enfoirés n'a pas pu être présente lors des spectacles en raison de problèmes de santé. En effet, victime de maux de dos, l'interprète de Joséphine Ange Gardien a dû subir une "petite intervention" qui l'a contrainte à rester alitée pendant quelques semaines. Aujourd'hui parfaitement remise, Mimie Mathy a retrouvé sa place au sein de la troupe et, pour fêter son retour, elle a eu droit à une superbe surprise. Alors qu'elle était sur scène pour chanter le titre Je l'aime à mourir de Francis Cabrel, toute la troupe est venue la rejoindre avec des t-shirts floqués "I love Mimie". "Elle ne s'y attendait pas. C'était un bel hommage. Les larmes ont coulé, elle était très émue", a expliqué Anne Sila.

C'est une leçon de vie

Mais ce qui a motivé l'ensemble des artistes à rendre cet hommage à la comédienne, c'est également l'admiration et le respect. "On l'a pris dans le coeur. C'est super pour elle. C'était important de marquer son retour. Mimie représente une page importante des Restos du coeur, elle représente beaucoup de courage, d'abnégation. C'est un acte extraordinaire que d'avoir montré à quel point on pouvait surmonter et optimiser le handicap, on pouvait l'imposer et en faire une force. Ça a donné beaucoup de sens à beaucoup de gens, c'est une leçon de vie", a ensuite affirmé Patrick Bruel.

Perçue comme une force de la nature, Mimie Mathy avait donc bien mérité cet hommage. "Avec ce sourire éternel, on a complètement occulté depuis des années que son quotidien ne doit pas toujours être facile. C'était bien légitime et ça tombait bien sur cette chanson", a conclu le chanteur.