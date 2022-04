Diaporama "M'assurer qu'elle est morte" : Des SMS glaçants de Johnny Depp dévoilés par Amber Heard

Johnny Depp (habillé en Ralph Lauren) et sa compagne Amber Heard (robe Elie Saab) - Première du film "The Danish Girl" au festival International du film de Toronto (TIFF) le 12 septembre 2015

Johnny Depp poursuit son ex-femme Amber Heard pour diffamation dans l'État américain de Virginie, pour un article qu'elle a écrit pour le Washington Post en 2018. La consommation de drogue de Depp est remise en question au cours de ce procès, ainsi que des photos de son studio et des SMS envoyés à son assistant et à Marilyn Manson. Le 21 avril 2022.

Amber Heard et son mari Johnny Depp - Avant-première du film "Black Mass" lors du Festival International du film de Toronto, le 14 septembre 2015.

Johnny Depp et sa femme Amber Heard - Première de "The Danish Girl" au théatre Westwood village à Westwood le 21 novembre 2015.

Johnny Depp et sa femme Amber Heard - Avant-première du film "Black Mass" lors du Festival BFI à Londres, le 11 octobre 2015.

Johnny Depp et Vanessa Paradis à la soirée Chanel au VIP Room pendant le Festival de Cannes 2010.

Johnny Depp et Amber Heard à la première de "The Danish Girl" à Los Angeles. © Dave Longendyke/Globe Photos via ZUMA Wire / Bestimage