Diaporama : "Nous avons une responsabilité..." : Gerard Piqué pas tendre avec Shakira, il lui adresse une belle leçon

1 / 13 "Nous avons une responsabilité..." : Gerard Piqué pas tendre avec Shakira, il lui adresse une belle leçon

2 / 13 Gerard Piqué évoque les tensions récentes avec Shakira Gerard Piqué reçoit le prix du meilleur athlète catalan lors d'une cérémonie à Barcelone. Sa compagne, la chanteuse Shakira était à ses côtés. © BestImage

3 / 13 Les deux stars sont séparées depuis le mois de juin dernier et rien ne va plus entre eux Shakira interprète sa dernière chanson sur le thème de la rupture sur le plateau du Tonight Show © BestImage, NBC / Backgrid UK via Bestimage

4 / 13 Les clashs se succèdent les uns après les autres, que ce soit en chanson ou sur les réseaux sociaux Gerard Piqué et sa nouvelle compagne Clara Chia se baladent à Barcelone le 6 février 2023. © BestImage, Europa Press / Bestimage

5 / 13 Malgré tout, il semblerait que l'ancien footballeur souhaite apaiser les choses, comme il l'a fait comprendre dans une interview, indiquant qu'il ne souhaitait plus parler de ces histoires Gerard Piqué et la chanteuse Shakira officialisent leur séparation après douze ans de relation. © BestImage

6 / 13 "Je ne veux pas en parler. Nous avons une responsabilité, nous qui sommes parents, nous devons protéger nos enfants. Chacun prend ses décisions", a-t-il déclaré, adressant au passage une petite leçon pour son ex Gérard Piqué joue son dernier match au FC Barcelone, avant sa retraite, face au club d'Almeria (2 - 0) à Barcelone, le 5 novembre 2022. Sur le terrain, le footballeur espagnol de 35 ans a partagé ce moment avec ses enfants, Sasha et Milan. © BestImage, Zuma Press/Bestimage

7 / 13 Des paroles qui ne devraient pas manquer de faire réagir Shakira ! Shakira interprète sa dernière chanson sur le thème de la rupture sur le plateau du Tonight Show © BestImage, NBC / Backgrid UK via Bestimage

8 / 13 Shakira interprète sa dernière chanson sur le thème de la rupture sur le plateau du Tonight Show © BestImage

9 / 13 Exclusif - Shakira et ses enfants Milan et Sasha vont au au Blue Man Group à New York le 12 mars 2023. © BestImage

10 / 13 Gerard Piqué s'est affiché officiellement avec sa nouvelle amoureuse, Clara Chia Marti © Instagram

11 / 13 Shakira emmène ses enfants Sasha, 8 ans, et Milan, 10 ans, au "M&M's" Store à New York avant d'aller dîner au restaurant "Nobu", le 10 mars 2023. Juste avant, Shakira avait participé à l'émission "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". © BestImage

12 / 13 Shakira arrive à l'aéroport JFK à New York avec ses deux fils Sasha et Milan le 9 mars 2023 © BestImage, Backgrid USA / Bestimage