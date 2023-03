"Nous avons une responsabilité..." : Gerard Piqué pas tendre avec Shakira, il lui adresse une belle leçon

Personne n'aurait pu imaginer il y a encore 6 mois à quel point les choses allaient s'envenimer entre Shakira et Gerard Piqué. Jusqu'au début du mois de juin dernier, tout allait pour le mieux entre les deux stars, c'est du moins ce que tout le monde pensait. Pourtant, dans un communiqué commun, la chanteuse et le footballeur annonçaient leur séparation, après dix années de vie commune et la naissance de leurs deux garçons, Milan (10 ans) et Sasha (7 ans). Un véritable séisme pour les fans des amoureux, qui espéraient certainement que les choses pourraient s'arranger entre eux.

C'est malheureusement tout l'inverse qui est arrivé et après des premiers mois marqués par des allers et retours au tribunal de Barcelone pour statuer sur le sort de leurs deux enfants, Shakira et Gerard Piqué ont fini par se lâcher. De son côté, la Colombienne de 46 ans a sorti plusieurs chansons dans lesquelles elle s'en est pris ouvertement à son ex, tandis que ce dernier s'est rapidement affiché au bras d'une jeune et jolie espagnole, Clara Chia. Les derniers mois ont été particulièrement tendus et aux provocations de l'un répondait les provocations de l'autre. Une escalade qui ne semblait plus s'arrêter, mais visiblement Gerard Piqué a envie que la situation s'apaise, comme il l'a récemment fait comprendre.

Nous devons protéger nos enfants. Chacun prend ses décisions

Interrogé par la radio espagnole RAC1, l'ancien footballeur de 36 ans, qui vient tout juste de prendre sa retraite, a notamment été interrogé sur la dernière chanson de son ex, dans laquelle elle compare sa nouvelle copine à une Twingo ou à une Casio. Loin de vouloir alimenter la polémique, le Barcelonais a eu des mots apaisés, sans oublier de faire la leçon à Shakira dans le même temps. "Je ne veux pas en parler. Nous avons une responsabilité, nous qui sommes parents, nous devons protéger nos enfants. Chacun prend ses décisions. Je n'ai plus envie de parler. Je veux juste que mes enfants se portent bien", a rétorqué le père de Milan et Sasha. Il essaye donc de faire comprendre à son ex qu'il serait bien de stopper leur clash pour le bien de leurs garçons, c'est qui paraît loin d'être une mauvaise idée.

Des paroles sages de la part de Gerard Piqué, mais après les tensions des derniers mois, difficile de savoir si son message sera entendu par Shakira.