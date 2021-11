Diaporama "On n'est pas là pour faire du bruit avec la bouche" : Emmanuel Macron recadre ses ministres

6 / 11

POOL - Déplacement de M. Jean Castex, Premier ministre, accompagné de Mme Barbara Pompili et Mme Agnès Pannier-Runacher à Saint-Nazaire le 28 Août 2021 - Le Premier ministre, accompagné de la ministre de la Transition écologique et de la ministre déléguée chargée de l’Industrie, se rendra sur le chantier du parc éolien en mer de Saint-Nazaire, premier projet de ce type en France, qui a mobilisé plus de 2 000 emplois sur l’ensemble du pays, dont plus de 1 200 en région Pays de la Loire - French Prime Minister Jean Castex traveling to Saint-Nazaire, in the West of France, Saturday August 28, 2021. Accompanied by Barbara Pompili, Minister of Ecological Transition and Agnes Pannier-Runacher, Minister Delegate to the Minister of 'Economy, Finance and Recovery, responsible for Industry, the head of the French government visited the site of the Saint-Nazaire offshore wind farm, the first project of this type in France. © Ronan Houssin / Pool / Bestimage