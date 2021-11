Diaporama "Personne ne devait savoir..." : Meghan Markle fait une révélation sur son couple avec le prince Harry

1 / 14 "Personne ne devait savoir..." : Meghan Markle fait une révélation sur son couple avec le prince Harry

2 / 14 Meghan Markle sur le plateau de l'émission "The Ellen Show" à Los Angeles.

3 / 14 Le prince Harry, Meghan Markle (enceinte) et leur fils Archie. Portrait réalisé à distance par le photographe Misan Harriman. 2021

4 / 14 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, à leur arrivée au Mémorial du 11 septembre et au One World Trade Center à New York. Le 23 septembre 2021

5 / 14 Capture d'écran de l'intervention du Prince Harry et sa femme Meghan Markle pendant le concert "Global Citizen Live" à New York City, New York, etats-Unis, le 26 septembre 2021.





6 / 14 Meghan Markle présente son premier livre pour enfants "The Bench", illustré par C.Robinson et relatant la relation entre un père et son fils, vue par les yeux de sa mère. Los Angeles. Le 27 octobre 2021.





7 / 14 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - Le duc et la duchesse de Sussex rencontrent les familles de militaires déployés au centre Broom Farm Community Center à Windsor le 6 novembre 2019. Photo credit should read: © Sgt Paul Randall/MoD via Bestimage

8 / 14 Le prince Harry et Meghan Markle au Salute to Freedom gala à New York.

9 / 14 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex arrivent à la cérémonie des Endeavour Fund Awards au Mansion House à Londres, Royaume Uni, le 5 mars 2020.





10 / 14 Le prince Harry et Meghan Markle lors de leur interview télé avec Oprah Winfrey, diffusée en mars 2021. © Capture TV CBS via Bestimage

11 / 14 Le prince Harry dévoile ses fantômes et choque avec des révélations dans l'émission "The Me You Can't See" produite par Oprah Winfrey





12 / 14 Meghan Markle, duchesse de Sussex (enceinte) se rend au centre culturel Al Manaar pour rendre visite aux femmes de la communauté Hubb à Londres, le 21 novembre 2018.





13 / 14 Le prince Harry et Meghan Markle main dans la main à Birmingham, avant leur mariage.