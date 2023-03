Diaporama : "T'as pas honte de faire un orphelin" : Gérard Darmon, papa de Léna à 68 ans, face aux horribles critiques

1 / 19 "T'as pas honte de faire un orphelin" : Gérard Darmon, papa de Léna à 68 ans, face aux horribles critiques

2 / 19 Gérard Darmon se contrefiche de ce qu'on pense de lui et des critiques au sujet de sa paternité tardive Exclusif - Gérard Darmon sur le plateau de l'émission "On Est En Direct" (OEED), présentée par L.Salamé et L.Ruquier et diffusée en direct sur France 2 à Paris, France. © Jack Tribeca/Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

3 / 19 Trois ans après son mariage avec Christine, Gérard Darmon est devenu papa d'une petite fille prénommée Léna. Il avait alors 68 ans Gérard Darmon et sa femme Christine - Ouverture du 11ème festival international du film de Marrakech le 2 décembre 2011 © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

4 / 19 Les critiques des internautes ne s'étaient pas fait attendre à l'époque, jugeant le comédien égoîste : " Ouais, t'as pas honte, tu vas faire un orphelin !" Gérard Darmon et sa petite Léna © Instagram

5 / 19 L'acteur de "Family Business" avait profité de son passage dans "Ça ne sortira pas d'ici", l'émission présentée par Michel Cymes, pour répondre de la plus parfaite des manières Gérard Darmon - Soirée "Fête à Chabat" et projection du film "Astérix et Obelix : Mission Cléopâtre" à la Halle Tony Garnier lors du Festival Lumière à Lyon. Le 17 octobre 2019 © Romain Doucelin / Bestimage © BestImage, Romain Doucelin / Bestimage

6 / 19 "Encore une fois, un déferlement de haine et de bêtise. Bien sûr que j'y pense à tout ça" avait-il déclaré. "Elle a des soeurs, des frères. Elle a sa mère et puis elle me connaît ! Peut-être qu'on va aller un peu loin, on verra bien." Jules, fils de Gérard Darmon et sa petite dernière Léna © Instagram

7 / 19 A 75 ans désormais, Gérard Darmon est toujours au top pour sa fille qui lui a même donné un sacré coup de boost selon ses propres dires. Que demander de plus ? Gérard Darmon et sa femme Christine - Oscars du Rugby à la maison Blanche le 19 novembre 2007 © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

8 / 19 Exclusif - Philippe Lellouche et Gérard Darmon - Salle - Spectacle symphonique Claude Lelouch "D'un film à l'autre" au Palais des Congrès de Paris le 14 novembre 2022. Pour Fêter ses 85 ans et 60 de carrière, Claude Lelouch a créé un ciné-concert, "Claude Lelouch - D'un film à l'autre", dans lequel la musique de ses films est jouée par l'orchestre philharmonique de Prague, au Palais des Congrès à Paris. Sur le gâteau, son chiffre fétiche : 13 car 85 ans (8+5 = 13). Claude Lelouch associe le 13 à toute sa vie professionnelle : sa société "Les films 13" et son cinéma, le "Club 13. © Moreau / Rindoff / Bestimage © BestImage, RINDOFF-MOREAU / BESTIMAGE

9 / 19 Gérard Darmon - People assistent au match aller de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et la Juventus (2-1) au Parc des Princes à Paris le 6 septembre 2022. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

10 / 19 Gérard Darmon et sa femme Christine - Soirée d'inauguration de la FIAC 2015 organisée par Orange au Grand Palais à Paris, le 21 octobre 2015. © Veeren / Bestimage © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE

11 / 19 Gérard Darmon - Les célébrités assistent au combat de boxe opposant le français Tony Yoka au congolais Martin Bakula à l'AccorHotels Arena à Paris, France, le 14 mai 2022. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

12 / 19 Exclusif - Gérard Darmon sur le plateau de l'émission "On Est En Direct" (OEED) du samedi 5 février, présentée par L.Salamé et L.Ruquier et diffusée en direct sur France 2 à Paris, France, le 5 février 2022. © Jack Tribeca/Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

13 / 19 Gérard Darmon lors de la première du film "L'amour c'est mieux que la vie" lors de la 47éme édition du Festival du Cinéma Américain de Deauville le 9 septembre 2021. © Olivier Borde / Bestimage © BestImage, OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

14 / 19 Exclusif - Gerard Darmon, Enrico Macias - Backstage de l'enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 7 " à la Scène musicale à Paris, qui sera diffusée le 15 janvier 2021 sur TF1. Après le succès des précédentes éditions, " LA CHANSON SECRETE ", présentée par N.ALIAGAS et produite par DMLS TV, revient sur TF1. 8 artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l'émotion... Et des émotions fortes pour l'artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d'invités inattendus. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d'intimité musicale rare. © Gaffiot-Moreau / Bestimage © BestImage, Gaffiot-Moreau / Bestimage

15 / 19 Gérard Darmon et sa femme Christine lors de l'after party du film "Chacun sa vie" à L'Arc à Paris, France, le 13 mars 2017. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

16 / 19 Gérard Darmon - Montée des marches du film "Les plus belles années d'une vie" lors du 72ème Festival International du Film de Cannes. Le 18 mai 2019 © Borde / Bestimage © BestImage, OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

17 / 19 Gérard Darmon et Alain Chabat - Soirée à l'occasion des 25 ans du film "La Cité de la peur" aux allées des Libertés lors du 72ème Festival International du Film de Cannes. Le 16 mai 2019 © Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, Christophe Aubert via Bestimage

18 / 19 Exclusif - Gérard Darmon, parrain du festival 2019, lors de l'ouverture du 19ème Festival du film Israélien à Paris au Cinéma Majestic Passy, Paris, le 19 mars 2019. © Erez Lichtfeld/Bestimage © BestImage, Erez Lichtfeld / Bestimage