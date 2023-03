"T'as pas honte de faire un orphelin" : Gérard Darmon, papa de Léna à 68 ans, face aux horribles critiques

Il a joué tous les papas du monde dans les films et les séries qui font sa renommée aujourd'hui, mais dans la vraie vie, Gérard Darmon est un père comme les autres. Enfin presque ! S'il a connu les joies de la paternité dès l'âge de 20 ans avec Virginie, fruit de ses amours avec Nicole Recoules, puis avec Sarah, 28 ans et Jules, 25 ans, nés de sa relation avec Mathilda May, il est également devenu père d'un quatrième enfant à l'âge de 68 ans. Un événement bouleversant dans sa vie d'homme, lui qui ne s'attendait pas à remettre le nez dans les couches à cet âge-là. Mais son amour pour Christine, qu'il a épousée en 2014, a été plus fort que tout.

C'est plus heureux que jamais qu'il évoque à chaque fois l'arrivée de sa petite Léna dont le bout du nez s'est pointé en août 2017. Mais cette naissance a forcément fait parler les curieux et les trolls des réseaux sociaux. Invité en 2019 sur le plateau de Ça ne sortira pas d'ici, programme présenté par Michel Cymès sur France 2, Gérard Darmon était revenu sur les circonstances de cette annonce et le "déferlement de haine" qui en avait découlé.

L'acteur de Family Business avait rappelé que malgré les tentatives, Christine n'arrivait pas à tomber enceinte avant que le bonheur vienne finalement frapper encore un peu plus à leur porte. Malgré les doutes de Gérard Darmon, dont l'âge était avancé, les tourtereaux accueillent Léna et lui donnent tout l'amour dont elle a besoin, n'en déplaise aux détracteurs qui s'en donnent à coeur joie derrière leurs écrans : "Je ne suis pas comme ces imbéciles sur Twitter qui disent 'Ouais, t'as pas honte, tu vas faire un orphelin !' Encore une fois, un déferlement de haine et de bêtise. Bien sûr que j'y pense à tout ça", avait-il déclaré. Mais pour autant, Gérard Darmon avait tenu à rappeler qu'il était loin d'être inconscient et égoïste, contrairement à ce que beaucoup pensent : "Elle a des soeurs, des frères. Elle a sa mère et puis elle me connaît ! Peut-être qu'on va aller un peu loin, on verra bien."