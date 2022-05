Diaporama : "Une des pires choses que j'ai faite" : Kourtney Kardashian anéantie par une coûteuse maladresse...

1 / 16 "Une des pires choses que j'ai faite" : Kourtney Kardashian anéantie par une coûteuse maladresse...

2 / 16 Kourtney Kardashian et son fiancé Travis Barker au photocall de la soirée "Vanity Fair" lors de la 94ème édition de la cérémonie des Oscars au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts dans le quartier de Beverly Hills, à Los Angeles, Californie, Etats-Unis





3 / 16 Kourtney Kardashian. Janvier 2020.

4 / 16 Kourtney Kardashian a dévoilé des photos de son mariage avec Travis Barker célébré à Las Vegas.

5 / 16 Kourtney Kardashian et son compagnon Travis Barker au photocall de la 64ème édition des Grammy Awards au MGM Grand Garden à Las Vegas, Nevada, Etats-Unis, le 3 avril 2022.





6 / 16 Mariage - Kourtney Kardashian et Travis Barker se sont mariés à Las Vegas - Kourtney Kardashian et son compagnon Travis Barker au photocall de la 64ème édition des Grammy Awards au MGM Grand Garden à Las Vegas le 3 avril 2022.





7 / 16 Kourtney Kardashian et son fiancé Travis Barker au photocall de la soirée "Vanity Fair" lors de la 94ème édition de la cérémonie des Oscars au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts dans le quartier de Beverly Hills, à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 27 mars 2022. © imageSPACE/Zuma Press/Bestimage





8 / 16 Kourtney Kardashian et son fiancé Travis Barker au photocall de la soirée "Vanity Fair" lors de la 94ème édition de la cérémonie des Oscars au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts dans le quartier de Beverly Hills, à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 27 mars 2022. © imageSPACE/Zuma Press/Bestimage





9 / 16 Kourtney Kardashian et son fiancé Travis Barker au photocall de la soirée "Vanity Fair" lors de la 94ème édition de la cérémonie des Oscars au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts dans le quartier de Beverly Hills, à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 27 mars 2022. © imageSPACE/Zuma Press/Bestimage





10 / 16 Kourtney Kardashian et Travis Barker lors de la 94ème édition de la cérémonie des Oscars au théâtre Dolby, à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 27 mars 2022.





11 / 16 Mariage - Kourtney Kardashian et Travis Barker se sont mariés à Las Vegas - KOURTNEY KARDASHIAN et TRAVIS BARKER au photocall de la 94ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 27 mars 2022.





12 / 16 Kourtney Kardashian a adressé une déclaration d'amour à son fiancé Travis Barker pour son anniversaire. Novembre 2021.

13 / 16 Kourtney Kardashian et son compagnon Travis Barker se promènent tendrement enlacés à Venise, le 31 août 2021.

14 / 16 Kourtney Kardashian et Travis Barker assistent aux MTV Video Music Awards 2021 au Barclays Center. Brooklyn, New York, le 12 septembre 2021.

15 / 16 Kourtney Kardashian et son fiancé Travis Barker sont partis en vacances au Mexique.