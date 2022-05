"Une des pires choses que j'ai faite" : Kourtney Kardashian anéantie par une coûteuse maladresse...

C'est le genre de mésaventures dont elle se serait bien passée ! Il a été révélé que la belle Kourtney Kardashian avait brisé sa bague de fiançailles, qui la liait avec le musicien Travis Barker. Une péripétie qui a été filmée et que les fans ont pu découvrir cette semaine dans le dernier épisode de la nouvelle série événement The Kardashians.

"C'est sûrement une des pires choses que j'ai faite de ma vie" a confié l'aînée des soeurs Kardashian à sa mère Kris Jenner dans le dernier épisode de The Kardashians, anéantie. En effet, la star n'a pas mâché ses mots au moment de révélé qu'elle avait cassé la somptueuse bague de fiançailles (estimé à 1 million de dollars) que lui avait offerte son compagnon, le batteur Travis Barker.

"J'étais assise sur le sol en train de plier des pulls, donc j'ai enlevé l'anneau et posé par terre. J'ai fini par marcher sur l'anneau" a-t-elle raconté avant d'expliquer avoir "pleuré pendant des heures dans les toilettes". Et même si on peut évidemment comprendre sa tristesse, l'ex de Scott Disieck a beaucoup culpabilisé, allant même jusquà atteindre la "crise de nerfs", comme elle l'a révélé.

"J'ai fait quelque chose de vraiment vraiment mauvais" la voit-on déclaré au téléphone à son fiancé, qui a de l'aveu de la star elle-même, "a géré de son mieux la situation". Celle qui a illuminé les derniers Grammy Awards s'est finalement calmée après avoir longtemps ruminée sa dramatique maladresse. "Je me disais 'c'est la plus belle chose que tu as eu dans ta vie', comment j'ai pu faire ça ?"

Pour rappel, Kourtney Kardashian vit depuis une histoire d'amour idyllique avec le tatoué Travis Barker depuis janvier 2021. Après plusieurs années d'une histoire toxique et conflictuelle avec son ex et père de ses enfants Scott Disick, 2021 a marqué une renaissance sentimentale pour la belle de 43 ans qui a fait le tour de monde en compagnie de son fiancé. Le couple s'est même marié en avril dernier dans une chapelle de Las Vegas.