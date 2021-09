Diaporama Alexandra Lamy, Ana Girardot, Golshifteh Farahani... formidables à l'Opéra de Paris

Judith El Zein et Laurent Lafitte - Gala d'ouverture de la saison de la danse 2021/2022 au Palais Garnier à Paris le 24 septembre 2021 © Olivier Borde / Bestimage

Judith El Zein et Laurent Lafitte - Gala d'ouverture de la saison de la danse 2021/2022 au Palais Garnier à Paris le 24 septembre 2021 © Olivier Borde / Bestimage

Judith El Zein et Laurent Lafitte - Gala d'ouverture de la saison de la danse 2021/2022 au Palais Garnier à Paris le 24 septembre 2021 © Olivier Borde / Bestimage

Vanessa Seward et son mari Bertrand Burgalat - Gala d'ouverture de la saison de la danse 2021/2022 au Palais Garnier à Paris le 24 septembre 2021 © Olivier Borde / Bestimage

Marc-Olivier Fogiel et son mari Francois Roelants - Gala d'ouverture de la saison de la danse 2021/2022 au Palais Garnier à Paris le 24 septembre 2021 © Olivier Borde / Bestimage

Alma Jodorowsky et Felix de Givry - Gala d'ouverture de la saison de la danse 2021/2022 au Palais Garnier à Paris le 24 septembre 2021 © Olivier Borde / Bestimage

Bruno Pavlovsky, Nathalie Pavlovsky et leurs fille - Gala d'ouverture de la saison de la danse 2021/2022 au Palais Garnier à Paris le 24 septembre 2021 © Olivier Borde / Bestimage

Naama Preis et Nadav Lapid - Gala d'ouverture de la saison de la danse 2021/2022 au Palais Garnier à Paris le 24 septembre 2021 © Olivier Borde / Bestimage

Christopher Turnier et Pierre Hardy - Gala d'ouverture de la saison de la danse 2021/2022 au Palais Garnier à Paris le 24 septembre 2021 © Olivier Borde / Bestimage

María Valverde et son mari Gustavo Dudamel - Gala d'ouverture de la saison de la danse 2021/2022 au Palais Garnier à Paris le 24 septembre 2021 © Olivier Borde / Bestimage

63 / 69

Guest - Gala d'ouverture de la saison de la danse 2021/2022 au Palais Garnier à Paris le 24 septembre 2021 © Olivier Borde / Bestimage

Opening Season Gala at Opera Garnier on September 24, 2021 in Paris