Alexandra Lamy, Ana Girardot, Golshifteh Farahani... formidables à l'Opéra de Paris

Le vendredi 24 septembre 2021, de nombreuses célébrités et grands noms de la danse avaient rendez-vous au Palais Garnier, à Paris. Tous étaient venus pour assister au concert inaugural de Gustavo Dudamel, le nouveau directeur national de l'Opéra de Paris. Pour l'occasion, Chanel mécène de l'institution depuis 2008, avait la lourde responsabilité d'habiller l'ensemble des danseurs et élèves de l'Ecole de danse aux Etoiles.

Ainsi, de nombreuses personnalités venues assister au ballet sont venues habillées en Chanel, à l'image de Marine Vacth, Alma Jodorowsky, Nicolas Maury ou encore Zita Hanrot. Cette soirée était également organisée en collaboration avec Rolex, montre de l'Opéra national de Paris. De nombreux noms du septième art faisaient partie des invités, à l'image d'Ana Girardot, Samuel Le Bihan, Alexandra Lamy , Naama Preis, Maria Valverde, Joana Preiss, Alma Jodorowsky, Fatou N'Diaye, Nadia Tereszkiewicz, Anamaria Vartolomei, Cécile Cassel, Laurent Lafitte, Judith El Zein, Arnaud Valois, ou encore l'incroyable Golshifteh Farahani.

L'artiste Haider Ackermann, le PDG de Rolex Eric Collombin au bras d'Alexandra Lamy, le directeur de l'Opéra de Paris Alexander Neef, Dita Von Teese et son partenaire de Danse avec les stars (TF1), ou encore le président de la mode chez Chanel Bruno Pavlovsky, venu avec son épouse et ses enfants, se sont succédés sur le tapis rouge.

Vendredi, les danseuses étoile se produisaient habillées de tutus, diadèmes et corsets brodés, sous la direction de Virginie Viard et avec la collaboration des Métiers d'art de Chanel. Des tenues composées de tulle blanche et d'un corset en satin de soie, tous ornés de croissants de lune et d'étoiles, comme le notait Vogue .