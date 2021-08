Diaporama Alicia Vikander et Michael Fassbender parents en secret ? Des photos à Paris sèment le doute

Alicia Vikander et Michael Fassbender parents en secret ? Des photos à Paris sèment le doute

Alicia Vikander et son mari Michael Fassbender auraient-ils accueilli leur premier enfant dans le plus grand secret ?

Alicia Vikander et son mari Michael Fassbender sont à Stockholm pour célébrer l'anniversaire d'Alicia (32 ans) en amoureux, le 2 octobre 2020

Alicia Vikander et son mari Michael Fassbender sont à Stockholm pour célébrer l'anniversaire d'Alicia en amoureux. Ils séjournent au Grand Hotel de Stockholm.

Alicia Vikander et son mari Michael Fassbender sont à Stockholm pour célébrer l'anniversaire d'Alicia en amoureux.

Alicia Vikander et Michael Fassbender durant la Fashion Week Haute Couture à Paris. Le 21 janvier 2020. Spread Pictures/ABACAPRESS.COM

Alicia Vikander embrasse son compagnon Michael Fassbender lors de la fête de leur pré-mariage avec la famille et les amis à Ibiza à Ibiza, espagne, le 13 octobre 2017.

Michael Fassbender et sa compagne Alicia Vikander lors du photocall du film "The Light between ocean" lors du 73ème festival du film de Venise (Mostra), le 1er septembre 2016.