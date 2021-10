Diaporama Angelina Jolie avec ses enfants pour "Les Eternels", sa fille Zahara ressort une robe des Oscars

1 / 24 Angelina Jolie avec ses enfants pour "Les Eternels", Zahara ressort une robe des Oscars

3 / 24 Angelina Jolie (habillée en Elie Saab) et Brad Pitt - 86ème cérémonie des Oscars à Hollywood, le 2 mars 2014.

Celebrities arriving at the 86th Annual Academy Awards at the Hollywood & Highland Center in Hollywood, California on March 2, 2014.

4 / 24 Angelina Jolie lors de la première de "Les Eternels" au DolbyTheater, à Hollywood, le 18 octobre 2021. Photo By Sthanlee B. Mirador/SPUS/ABACAPRESS.COM

7 / 24 Bande-annonce des "Eternels"

12 / 24 Angelina Jolie entourée de Maddox, 20 ans, Zahara, 16 ans, Shiloh, 15 ans, et Vivienne et Knox, 13 ans, à la première du film "Eternal" à Los Angeles, le 18 octobre 2021.

