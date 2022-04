Diaporama Ben Affleck en couple : inscrit quand même sur un site de rencontres ? Il répond aux rumeurs !

1 / 16 Ben Affleck en couple : inscrit quand même sur un site de rencontre ? Il répond aux rumeurs !

2 / 16 Ben Affleck - Première de "The Last Duel" pendant le festival international du film à Venise (La Mostra).





3 / 16 Jennifer Lopez and Ben Affleck - Première de "The Last Duel" pendant le festival international du film à Venise (La Mostra), le 10 septembre 2021.





4 / 16 Emma Hernan au photocall "Homecoming Weekend" au Pacific Center à Los Angeles, le 12 février 2022.





5 / 16 Ben Affleck et sa compagne Jennifer Lopez à la première du film "The Tender Bar" à Los Angeles, le 12 décembre 2021.





6 / 16 Jennifer Lopez and Ben Affleck - Première de "The Last Duel" pendant le festival international du film à Venise (La Mostra), le 10 septembre 2021.





7 / 16 Ben Affleck et sa compagne Jennifer Lopez à la première du film "The Tender Bar" à Los Angeles, le 12 décembre 2021.





8 / 16 Jennifer Lopez and Ben Affleck - Première de "The Last Duel" pendant le festival international du film à Venise (La Mostra), le 10 septembre 2021.





9 / 16 Jennifer Lopez et son compagnon Ben Affleck sortent de l'hôtel Mandarin à New York, le 10 octobre 2021.





10 / 16 Ben Affleck;Jennifer Lopez - Première de "The Last Duel" lors du festival international du film de Venise (La Mostra), le 10 septembre 2021.





11 / 16 Jennifer Lopez et Ben Affleck quittent Venise après la première du film The Last Duel pendant le 78ème festival international du film de Venise, la Mostra le 11 septembre 2021.





12 / 16 Ben Affleck;Jennifer Lopez - Première de "The Last Duel" lors du festival international du film de Venise (La Mostra), le 10 septembre 2021.





13 / 16 Jennifer Lopez et Ben Affleck quittent Venise après la première du film The Last Duel pendant le 78ème festival international du film de Venise, la Mostra le 11 septembre 2021.





14 / 16 Jennifer Lopez et Ben Affleck quittent Venise après la première du film The Last Duel pendant le 78ème festival international du film de Venise, la Mostra le 11 septembre 2021.





15 / 16 Jennifer Lopez et Ben Affleck quittent Venise après la première du film The Last Duel pendant le 78ème festival international du film de Venise, la Mostra le 11 septembre 2021.