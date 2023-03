Diaporama : Bertrand Cantat, violent avec sa femme Krisztina : des "colères monstres" au parloir, un prisonnier témoigne

1 / 22 Bertrand Cantat, violent avec sa femme Krisztina : des "colères monstres" au parloir, un prisonnier témoigne

2 / 22 Bertrand Cantat est tristement connu pour avoir tué son ex Marie Trintignant

3 / 22 La comédienne n'est pas la seule femme à avoir fait les frais de la violence du chanteur

4 / 22 D'après un ancien détenu, Bertrand Cantat n'était pas tendre avec Krisztina Rady, son ex-femme et la mère de ses enfants Alice et Milo

5 / 22 Krisztina Rády à Bordeaux, le 31 août 2004.

6 / 22 "J'ai assisté, comme les détenus et surveillants, à ses colères monstres au parloir contre sa femme. Elle partait en larmes avec les enfants. Il lui donnait des ordres : 'Va m'acheter ceci !' et si elle ne le ramenait pas..." rapporte "Le Point".

7 / 22 "Avec son frère ou les membres du groupe qui sont venus le voir au parloir, il était calme, mais avec sa femme, il était dirigiste, si ça n'allait pas comme il voulait, il n'était pas content." Même les autres détenus mettaient parfois le holà : "[Ils] intervenaient, lui disaient : 'Oh Cantat, ça suffit, calme-toi. On ne veut pas de bruit dans le parloir !'"

8 / 22 Krisztina Rady s'est finalement donné la mort en 2010. Un suicide dont Bertrand Cantat serait en partie responsable d'après les proches de son ex-femme.

9 / 22 Bertrand Cantat - Obsèques d'Alain Bashung à l'église Saint-Germain-des-Prés le 20 mars 2009

10 / 22 Couverture du magazine "Point de Vue" du jeudi 9 mars 2023

11 / 22 Couverture du livre "Désir Noir" d'Anne-Sophie Jahn publié le 15 mars chez Flammarion

12 / 22 Krisztina Rády rend visite à Bertrand Cantat à la prison du Muret, le 2 octobre 2004.

13 / 22 Bertrand Cantat - Obsèques d'Alain Bashung à l'église Saint-Germain-des-Prés le 20 mars 2009

14 / 22 Bertrand Cantat - Spectacle de lecture "Condor Live", Cenon, le 22 septembre 2016.

15 / 22 Bertrand Cantat de Noir Désir sur scène - 17ème cérémonie des Victoires de la musique en 2002 au Zénith de Paris

16 / 22 Bertrand Cantat - Obsèques d'Alain Bashung à l'église Saint-Germain-des-Prés le 20 mars 2009

17 / 22 Bertrand Cantat - Spectacle de lecture "Condor Live", Cenon, le 22 septembre 2016.

18 / 22 Kristina Rady a été inhumée à Moustey, dans les Landes, le 18 janvier 2010.

19 / 22 Bertrand Cantat - Spectacle de lecture "Condor Live", Cenon, le 22 septembre 2016.

20 / 22 Bertrand Cantat - Obsèques d'Alain Bashung à l'église Saint-Germain-des-Prés le 20 mars 2009

21 / 22 Bertrand Cantat - Spectacle de lecture "Condor Live", Cenon, le 22 septembre 2016.