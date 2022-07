Diaporama : Caroline de Monaco a sorti les perles pour briller avec Charlotte Casiraghi : mère et fille sublimes en Chanel

1 / 25 La princesse Caroline de Hanovre, portant un chemisier Chanel, durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour. Le prix du Prince Souverain lors de la dernière journée de la compétition a été remis sur le port Hercule à Monaco. C'est le cavalier autrichien Max Kuhner qui a terminé premier, suivi par l'irlandais Darragh Kenny et du belge Olivier Philippaerts

2 / 25 La princesse Caroline de Hanovre, le prince Albert II de Monaco, et Charlotte Casiraghi durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 2 juillet 2022. Le prix du Prince Souverain lors de la dernière journée de la compétition a été remis sur le port Hercule à Monaco. C'est le cavalier autrichien Max Kuhner qui a terminé premier, suivi par l'irlandais Darragh Kenny et du belge Olivier Philippaerts.

3 / 25 Charlotte Casiraghi, habillée d'une robe Chanel, durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 2 juillet 2022. Le prix du Prince Souverain lors de la dernière journée de la compétition a été remis sur le port Hercule à Monaco. C'est le cavalier autrichien Max Kuhner qui a terminé premier, suivi par l'irlandais Darragh Kenny et du belge Olivier Philippaerts

4 / 25 Max Kuhner, Diane Fissore, la présidente de la Fédération Equestre Monégasque et organisatrice du Jumping, Charlotte Casiraghi, le prince Albert II de Monaco, Jan Tops, ancien cavalier international et créateur du Longines Global Champions Tour, et Xavier Ligero de Longines durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 2 juillet 2022. Le prix du Prince Souverain lors de la dernière journée de la compétition a été remis sur le port Hercule à Monaco. C'est le cavalier autrichien Max Kuhner qui a terminé premier, suivi par l'irlandais Darragh Kenny et du belge Olivier Philippaerts

5 / 25 La princesse Caroline de Hanovre, le prince Albert II de Monaco, Charlotte Casiraghi et son mari Dimitri Rassam durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 2 juillet 2022. Le prix du Prince Souverain lors de la dernière journée de la compétition a été remis sur le port Hercule à Monaco. C'est le cavalier autrichien Max Kuhner qui a terminé premier, suivi par l'irlandais Darragh Kenny et du belge Olivier Philippaerts

6 / 25 Charlotte Casiraghi, le prince Albert II de Monaco et Diane Fissore, la présidente de la Fédération Equestre Monégasque et organisatrice du Jumping, durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 2 juillet 2022. Le prix du Prince Souverain lors de la dernière journée de la compétition a été remis sur le port Hercule à Monaco. C'est le cavalier autrichien Max Kuhner qui a terminé premier, suivi par l'irlandais Darragh Kenny et du belge Olivier Philippaerts

7 / 25 Charlotte Casiraghi, Diane Fissore, la présidente de la Fédération Equestre Monégasque et organisatrice du Jumping, et le prince Albert II de Monaco durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 2 juillet 2022. Le prix du Prince Souverain lors de la dernière journée de la compétition a été remis sur le port Hercule à Monaco. C'est le cavalier autrichien Max Kuhner qui a terminé premier, suivi par l'irlandais Darragh Kenny et du belge Olivier Philippaerts

8 / 25 La princesse Caroline de Hanovre, portant un chemisier Chanel, et le prince Albert II de Monaco durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 2 juillet 2022. Le prix du Prince Souverain lors de la dernière journée de la compétition a été remis sur le port Hercule à Monaco. C'est le cavalier autrichien Max Kuhner qui a terminé premier, suivi par l'irlandais Darragh Kenny et du belge Olivier Philippaerts.

9 / 25 Charlotte Casiraghi, en Chanel, durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 2 juillet 2022. Le prix du Prince Souverain lors de la dernière journée de la compétition a été remis sur le port Hercule à Monaco. C'est le cavalier autrichien Max Kuhner qui a terminé premier, suivi par l'irlandais Darragh Kenny et du belge Olivier Philippaerts

10 / 25 La princesse Caroline de Hanovre, portant un chemisier Chanel, le prince Albert II de Monaco, et Charlotte Casiraghi durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 2 juillet 2022. Le prix du Prince Souverain lors de la dernière journée de la compétition a été remis sur le port Hercule à Monaco. C'est le cavalier autrichien Max Kuhner qui a terminé premier, suivi par l'irlandais Darragh Kenny et du belge Olivier Philippaerts

11 / 25 Charlotte Casiraghi, en Chanel, le prince Albert II de Monaco et Jan Tops, ancien cavalier international et créateur du Longines Global Champions Tour, durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 2 juillet 2022. Le prix du Prince Souverain lors de la dernière journée de la compétition a été remis sur le port Hercule à Monaco. C'est le cavalier autrichien Max Kuhner qui a terminé premier, suivi par l'irlandais Darragh Kenny et du belge Olivier Philippaerts

12 / 25 La princesse Caroline de Hanovre, portant un chemisier Chanel, et le prince Albert II de Monaco durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 2 juillet 2022. Le prix du Prince Souverain lors de la dernière journée de la compétition a été remis sur le port Hercule à Monaco. C'est le cavalier autrichien Max Kuhner qui a terminé premier, suivi par l'irlandais Darragh Kenny et du belge Olivier Philippaerts

13 / 25 Charlotte Casiraghi (portant du Chanel) durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 2 juillet 2022. Le prix du Prince Souverain lors de la dernière journée de la compétition a été remis sur le port Hercule à Monaco. C'est le cavalier autrichien Max Kuhner qui a terminé premier, suivi par l'irlandais Darragh Kenny et du belge Olivier Philippaerts

14 / 25 La princesse Caroline de Hanovre et le prince Albert II de Monaco durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 2 juillet 2022. Le prix du Prince Souverain lors de la dernière journée de la compétition a été remis sur le port Hercule à Monaco. C'est le cavalier autrichien Max Kuhner qui a terminé premier, suivi par l'irlandais Darragh Kenny et du belge Olivier Philippaerts

15 / 25 Charlotte Casiraghi, le prince Albert II de Monaco et Diane Fissore, la présidente de la Fédération Equestre Monégasque et organisatrice du Jumping, durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 2 juillet 2022. Le prix du Prince Souverain lors de la dernière journée de la compétition a été remis sur le port Hercule à Monaco. C'est le cavalier autrichien Max Kuhner qui a terminé premier, suivi par l'irlandais Darragh Kenny et du belge Olivier Philippaerts

16 / 25 Charlotte Casiraghi, en Chanel, durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 2 juillet 2022. Le prix du Prince Souverain lors de la dernière journée de la compétition a été remis sur le port Hercule à Monaco. C'est le cavalier autrichien Max Kuhner qui a terminé premier, suivi par l'irlandais Darragh Kenny et du belge Olivier Philippaerts

17 / 25 Charlotte Casiraghi durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 2 juillet 2022. Le prix du Prince Souverain lors de la dernière journée de la compétition a été remis sur le port Hercule à Monaco. C'est le cavalier autrichien Max Kuhner qui a terminé premier, suivi par l'irlandais Darragh Kenny et du belge Olivier Philippaerts. © Bruno Bebert / Bestimage

Monaco International Jumping during the 16 th Longines Global Champions Tour , Monaco on 02/07/2022

18 / 25 Charlotte Casiraghi, le prince Albert II de Monaco et Jan Tops, ancien cavalier international et créateur du Longines Global Champions Tour, durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 2 juillet 2022. Le prix du Prince Souverain lors de la dernière journée de la compétition a été remis sur le port Hercule à Monaco. C'est le cavalier autrichien Max Kuhner qui a terminé premier, suivi par l'irlandais Darragh Kenny et du belge Olivier Philippaerts. © Bruno Bebert / Bestimage

Monaco International Jumping during the 16 th Longines Global Champions Tour , Monaco on 02/07/2022

19 / 25 Charlotte Casiraghi, portant une robe Chanel, durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 2 juillet 2022. Le prix du Prince Souverain lors de la dernière journée de la compétition a été remis sur le port Hercule à Monaco. C'est le cavalier autrichien Max Kuhner qui a terminé premier, suivi par l'irlandais Darragh Kenny et du belge Olivier Philippaerts

20 / 25 Charlotte Casiraghi félicite Max Kuhner durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 2 juillet 2022. Le prix du Prince Souverain lors de la dernière journée de la compétition a été remis sur le port Hercule à Monaco. C'est le cavalier autrichien Max Kuhner qui a terminé premier, suivi par l'irlandais Darragh Kenny et du belge Olivier Philippaerts

21 / 25 Jan Tops, ancien cavalier international et créateur du Longines Global Champions Tour, et Charlotte Casiraghi, portant une robe Chanel, durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 2 juillet 2022. Le prix du Prince Souverain lors de la dernière journée de la compétition a été remis sur le port Hercule à Monaco. C'est le cavalier autrichien Max Kuhner qui a terminé premier, suivi par l'irlandais Darragh Kenny et du belge Olivier Philippaerts

22 / 25 Max Kuhner, au centre, durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 2 juillet 2022. Le prix du Prince Souverain lors de la dernière journée de la compétition a été remis sur le port Hercule à Monaco. C'est le cavalier autrichien Max Kuhner qui a terminé premier, suivi par l'irlandais Darragh Kenny et du belge Olivier Philippaerts

23 / 25 Max Kuhner durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 2 juillet 2022. Le prix du Prince Souverain lors de la dernière journée de la compétition a été remis sur le port Hercule à Monaco. C'est le cavalier autrichien Max Kuhner qui a terminé premier, suivi par l'irlandais Darragh Kenny et du belge Olivier Philippaerts

24 / 25 La princesse Caroline de Hanovre, le prince Albert II de Monaco, et Charlotte Casiraghi durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 2 juillet 2022. Le prix du Prince Souverain lors de la dernière journée de la compétition a été remis sur le port Hercule à Monaco. C'est le cavalier autrichien Max Kuhner qui a terminé premier, suivi par l'irlandais Darragh Kenny et du belge Olivier Philippaerts.