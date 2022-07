Caroline de Monaco a sorti les perles pour briller avec Charlotte Casiraghi : mère et fille sublimes en Chanel

Le 2 juillet 2022 s'est achevée la 16e édition du Longines Global Champions Tour de Monaco. Lors de la soirée du samedi, le prix du Prince Souverain a été remis sur le port Hercule dans la cité monégasque à Max Kuhner. Le cavalier autrichien a terminé premier, suivi par l'Irlandais Darragh Kenny et du Belge Olivier Philippaerts. Un spectacle équestre magnifique auquel la passionnée qu'est Charlotte Casiraghi a bien évidemment assisté, non loin de sa mère Caroline de Monaco. La fille de Grace Kelly a fait sensation avec une classe infinie, sortant ses plus belles perles pour composer son look signé Chanel.

Avec un élégant carré long ondulé, Caroline de Monaco (65 ans) a choisi de porter à son cou de belles perles nacrées pour agrémenter sa tenue composée notamment d'un chemisier blanc noué d'un ruban noir, issu de la collection Chanel. Un style chic et romantique pour l'aînée des enfants de Rainier III, qui a fait une apparition remarquée non loin de son frère, le prince Albert venu sans Charlene, et de sa fille Charlotte Casiraghi. Cette dernière, maman de Raphaël et Balthazar âgée de 35 ans, a pu féliciter les cavaliers européens. Elle a misé elle aussi sur la maison Chanel dont elle est l'une des précieuses ambassadrices, avec une robe longue dont l'imprimé joue avec le nom de la marque et les couleurs pastels.

Si Charlotte Casiraghi n'a pas posé avec son époux, le producteur de cinéma Dimitri Rassam qui se trouvait un peu plus loin, la veille, elle a échangé avec lui de nombreux tendres regards. La famille monégasque a brillé lors de cet événement organisé par Diane Fissore, la présidente de la Fédération Equestre Monégasque et créé par Jan Tops, ancien cavalier international.

Les membres du Rocher apparaissent unis, quelques jours après un douloureux événement. Le 19 juin dernier, un feu d'appartement s'est déclaré dans la Principauté, tuant le pompier Thierry Perard. Caroline de Monaco avait alors assisté à l'hommage réservé au soldat du feu, prenant le relève au pied levé de son frère, retenu en Norvège pour des engagements.