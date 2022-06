Diaporama : Caroline de Monaco face à un moment difficile : elle remplace Albert au pied levé, dans la douleur

Le prince Albert II de Monaco, ses enfants, la princesse Gabriella et le prince héréditaire Jacques et la princesse Caroline de Hanovre durant la célébration de la traditionnelle fête de la Sainte Dévote à Monaco, le 27 janvier 2022. © Claudia Albuquerque/Bestimage

Exclusif - La princesse Caroline de Hanovre, le prince Albert II de Monaco et Mélanie-Antoinette de Massy durant l'exposition Canine Internationale de Monaco sous le chapiteau Fontvieille, le 8 mai 2022. Neuf juges internationaux ont jugé le pelage, la prestance, l'obéissance et les capacités des chiens en compétition. Pour cette nouvelle édition, c'est un Teckel nain à poils durs, Wanhelsing de Wanhelsing présenté par Gabriel Pascarella, qui a remporté le 1er Prix du Meilleur sujet de l'Expostion, suivi en seconde position par un Berger Briard, Goel de los Niegos, présenté par Chiea Luigino et par un Caniche, en 3eme position, Cole Porter Lido, présenté par Michele Milidoni. Pendant 2 jours, 1130 chiens, 181 races et 23 pays représentés se sont présentés devant 9 juges internationaux de France, Hongrie, Pérou, Italie, Irlande, Espagne et Portugal. L'Exposition Canine Internationale de Monaco, organisée par la Société Canine de Monaco, a été créée en 1927 par S.A.S. la Princesse Charlotte qui fut Présidente jusqu'en 1950, année où sa fille S.A.S. la Princesse Antoinette repris la présidence jusqu'à sa mort en 2011. Sa fille, la Baronne Elizabeth-Ann de Massy, lui succéda à la présidence en 2011 et ce jusqu'à son décès en 2020, ayant était Vice-Présidente depuis 1985. Mademoiselle Mélanie-Antoinette de Massy est Présidente depuis 2020, après avoir assuré la fonction de Vice-Présidente depuis 2011. © Bruno Bebert / Bestimage