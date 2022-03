Diaporama Cérémonie hommage au prince Philip : la reine Elizabeth annoncée, les présents et les absents du grand jour

19 / 21

Le prince Charles, prince de Galles, la princesse Anne, le prince Andrew, duc d'York, le prince William, duc de Cambridge, David Armstrong-Jones, comte de Snowdon, Peter Phillips, la princesse Anne, le prince Edward, comte de Wessex, le prince Harry, duc de Sussex, Sir Timothy Laurence - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021.

17 April 2021. The Funeral of Prince Philip, The Duke of Edinburgh, held at Windsor Castle, Windsor, UK. Here, Prince Charles, Prince of Wales, Prince Andrew, Duke of York, Prince William, Duke of Cambridge, Prince Harry, Duke of Sussex, Peter Phillips, Prince Edward, Earl of Wessex