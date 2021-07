Diaporama Charlene de Monaco partage une vidéo inattendue le jour de son anniversaire de mariage

3 / 11

La princesse Charlène de Monaco participe à la 2ème Riviera Sup Race, une course de stand up paddle de 14 km organisée par l'association Hoé Hoé qui traverse Monaco, l'Italie, Menton et Roquebrune-Cap-Martin, le 25 juin 2016. Le prince Albert II de Monaco a donné le départ depuis la plage de Larvotto en compagnie de Benjamin Clément, le président de l'association Hoé Hoé.