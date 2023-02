Diaporama : Charles III intraitable avec un membre de sa famille, grandes décisions avant le couronnement

16 / 27

La reine Elisabeth II d'Angleterre entourée de son mari, le prince Philip, et de ses quatre enfants : le prince Charles, la princesse Anne, le duc Andrew d'York et le comte Edward de Wessex. 1979 à Balmoral. File photo dated 01/09/1979 of Queen Elizabeth II with the Duke of Edinburgh and their children Prince Edward, Prince Charles, Princess Anne, and Prince Andrew, at Balmoral. The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon, Buckingham Palace has announced. Issue date: Thursday September 8, 2022. © BestImage, Agence / Bestimage