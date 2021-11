Diaporama Christophe Dominici : Un an après sa mort, son père donne des nouvelles de ses filles Kiara et Mya

Christophe Dominici : Un an après sa mort, son père donne des nouvelles de ses filles Kiara et Mya

Les filles de Christophe, Kiara et Mya et Nicole Dominici la mère de Christophe Dominici - Obsèques du rugbyman Christophe Dominici en l'église Saint-Louis de Hyères le 4 décembre 2020 © Norbert Scanella / Panoramic / Bestimage

Exclusif - Christophe Dominici et sa femme Lauretta - Soirée "The Nature Gala - Fondation GoodPlanet" au Pavillon Ledoyen à Paris le 18 décembre 2018. © Philippe Doignon/Bestimage

Loretta Denaro ( femme de Christophe Dominici) et sa fille Kiara - Obsèques du rugbyman Christophe Dominici en l'église Saint-Louis de Hyères le 4 décembre 2020 © Patrick Carpentier / Bestimage

Bernard Laporte, Max Guazzini et Jean-Pierre Giran (maire de Hyères) - Obsèques du rugbyman Christophe Dominici en l'église Saint-Louis de Hyères le 4 décembre 2020 © Patrick Carpentier / Bestimage

13 / 16

Nicole Dominici (mère de Christophe) et ses petites-filles Kiara et Mya et Loretta Denaro ( femme de Christophe Dominici) - Obsèques de Christophe Dominici en l'église Saint-Louis à Hyères. Des portraits géants de l'enfant de Solliès ornent l'entrée de l'église tandis que quatre registres de condoléances ont été installés sur le parvis où chacun peut venir écrire quelques mots pour le rugbyman. Hyères le 4 décembre 2020. © Lionel Urman / Bestimage