Christophe Dominici : Un an après sa mort, son père donne des nouvelles de ses filles Kiara et Mya

Un an après la disparition de Christophe Dominici, son père Jean-Marie continue de se poser des questions sur la mort de son fils. Le 24 novembre 2020, l'ancien joueur de rugby de l'équipe de France, populaire auprès du public et père de deux filles, trouve la mort au parc de Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine, après une chute d'une dizaine de mètres. Une mort tragique et qui a bouleversé le monde du rugby et notamment son ancien club du Stade Français. Après des obsèques émouvantes du côté de Hyères et un an après le triste évènement, son père penche toujours pour la thèse de l'accident.

"Pour moi, c'est un accident. Il n'avait rien laissé, pas de mot, rien. Il aimait trop ses petites, il tenait trop à sa mère, à son père", raconte-t-il dans une interview accordée au Parisien. Jean-Marie Dominici fait référence à Kiara (14 ans) et Mya (11 ans), les deux filles de Christophe. En couple avec Loretta Denaro après un premier divorce au début des années 2000, l'ancien rugbyman a fondé une famille. Un an après sa disparition, son père donne des nouvelles de ses enfants. "On les a souvent au téléphone, elles viennent chez nous pendant la moitié des vacances scolaires. Elles sont merveilleuses", informe-t-il.

Maintenant, on se bat pour elles

Kiara et Mya vivent avec leur mère Loretta, mais passent donc de bons moments avec leurs grands-parents et comme Jean-Marie Dominici l'explique, il compte bien veiller sur elles. "Maintenant, on se bat pour elles. Nous allons lancer une ligne de vêtements de sport : Domi1972. Elle sera disponible à partir de ce mercredi et le site sera actif à partir du mois de décembre. C'est en sa mémoire, pour construire quelque chose, pour les petites", détaille-t-il. Un beau projet pour ce père meurtri par la disparition de son fils, mais qui ne baisse pas les bras et continue de se battre pour assurer l'avenir des filles de Christophe Dominici.