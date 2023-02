Diaporama : Coup de tonnerre aux Pays-Bas : deuxième divorce en vue pour une princesse !

1 / 17 Coup de tonnerre aux Pays-Bas : deuxième divorce en vue pour une princesse !

2 / 17 Entre la princesse Margarita de Bourbon-Parme et son époux Tjalling ten Cate, c'est terminé. Tjalling ten Cate, Princesse Margarita de Bourbon-Parme - La Princesse Irène des Pays-Bas célèbre son 80ème anniversaire à Amsterdam. A cette occasion, les invités ont assisté à la représentation de "Together - An Ode to Nature" au théâtre Carre à Amsterdam. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

3 / 17 Le couple, marié depuis 2008, a fait part de son intention de divorcer dans un communiqué du palais. La princesse Margarita de Bourbon de Parme et son mari Tjalling ten Cate - Jumping d'Amsterdam. Le 31 janvier 2016 © BestImage, Action Press / Bestimage

4 / 17 " Il y a quelque temps, nous avons décidé ensemble et en toute amitié de nous séparer. Après un temps merveilleux de plus de seize ans ensemble, au cours duquel nous avons partagé des joies et des peines, chacun de nous va maintenant suivre son propre chemin" lit-on. La princesse Margarita de Bourbon-Parme et son mari Tjalling ten Cate - Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays Bas célèbrent les 200 ans de royauté néerlandaise a Scheveningen, le 30 novembre 2013. © BestImage, Action Press / Bestimage

5 / 17 Les futurs ex-époux sont les parents de deux filles, Julia et Paola, nées en 2008 et 2011 La princesse Margarita de Bourbon Parme avec son mari Tjalling ten Cate et leurs filles Julia Cate et Paola Cate - Jumping de Amsterdam, le 25 janvier 2020 © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

6 / 17 Pour le bien de leur famille, la princesse Margarita de Bourbon de Parme et Tjalling ten Cate ont donc décidé de rester en bons termes. La princesse Margarita de Bourbon de Parme, son mari Tjalling ten Cate et leurs filles Julia et Paola - Jumping d'Amsterdam. Le 31 janvier 2016 © BestImage, Action Press / Bestimage

7 / 17 "Nous continuerons de marcher toujours ensemble en tant qu'amis et parents aimants de nos deux belles filles" ont-ils indiqué avant de préciser que "donner à la famille du temps et du repos pour s'habituer à la nouvelle situation" était nécessaire en de telles circonstances. La princesse Margarita Maria Beatriz de Bourbon-Parme avec son mari Tjalling ten Cate et ses filles Julia Carolina Catharina et Paola Cecilia Laurentien au Jumping International d'Amsterdam 2019 aux Pays-Bas, le 27 janvier 2019 © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

