Coup de tonnerre aux Pays-Bas : deuxième divorce en vue pour une princesse !

La famille royale des Pays-Bas est décidément bien chahutée ces derniers jours. Alors que la princesse Beatrix, ancienne reine du pays remplacée par son fils le prince Willem-Alexander depuis 2013 à la suite de son abdication, a été victime d'un accident de ski (heureusement sans gravité), sa nièce, la princesse Margarita de Bourbon-Parme, fille d'Irène des Pays-Bas, vient de faire part, elle aussi, d'une nouvelle pas vraiment joyeuse.

Elle a révélé par le biais d'un communiqué de presse dévoilé par le palais son divorce prochain d'avec Tjalling ten Cate, le père de ses filles Julia, 14 ans et Paola, 12 ans : "Il y a quelque temps, nous avons décidé ensemble et en toute amitié de nous séparer. Après un temps merveilleux de plus de seize ans ensemble, au cours duquel nous avons partagé des joies et des peines, chacun de nous va maintenant suivre son propre chemin."

Pas de rupture dramatique pour les deux ex, bien décidés à transformer l'ancienne histoire d'amour en solide amitié : "Nous continuerons de marcher toujours ensemble en tant qu'amis et parents aimants de nos deux belles filles" avant de préciser que "donner à la famille du temps et du repos pour s'habituer à la nouvelle situation" était nécessaire en de telles circonstances.

Un passé mouvementé

Ce divorce sera le deuxième pour la princesse Margarita de Bourbon-Parme. En 2006, deux avant d'épouser Tjalling ten Cate, elle mettait un terme à son mariage avec Edwin de Roy van Zuydewijn. Une rupture qui faisait suite à de longues années de conflit avec le reste du clan royal. A l'époque, le couple affirmait être sur écoute. D'après lui, pas de doute : il était bien espionné par la famille royale. La princesse Margarita s'est donc éloignée des siens malgré une enquête ayant conclu qu'aucune mise sur écoute n'avait été faite. L'annonce de son divorce en 2006 l'aura finalement rabibochée avec les siens. Et c'est tant mieux car aujourd'hui, la princesse a plus que jamais besoin de soutien.