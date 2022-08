Diaporama : Cristiano Ronaldo bientôt à Marseille ? Le cri du coeur du rappeur Jul enflamme les supporters !

Cristiano Ronaldo devient meilleur buteur de l'histoire en sélection nationale lors de la qualification de la coupe du monde entre le Portugal et l'Irlande à Faro.

Le rappeur Jul - Match des héros entre l'équipe OM Legends et l'équipe UNICEF au stade Orange Velodrome à Marseille le 13 octobre 2021. © Jean-René Santini/Bestimage

Cristiano Ronaldo, sa compagne Georgina Rodríguez et son fils Cristiano Ronaldo Jr. ont dîné au restaurant Zela à Londres le 13 novembre 2018.

Cristiano Ronaldo et son fils Cristiano Ronaldo Junior - Gala FIFA Ballon d'Or 2014 à Zurich, le 12 janvier 2015.

Cristiano Ronaldo et son fils Cristiano Ronaldo Jr. - C. Ronaldo fête en famille le titre de champion d'Italie avec son équipe la Juventus de Turin à Turin.

Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez à la soirée MTV European Music Awards 2019 au FIBES Conference and Exhibition Centre à Séville en Espagne, le 3 novembre 2019

Cristiano Ronaldo (meilleur joueur), son fils Cristiano Jr et sa compagne Georgina Rodriguez enceinte - The Best FIFA Football Awards 2017 au London Palladium à Londres, le 23 octobre 2017. © Pierre Perusseau/Bestimage