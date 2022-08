Cristiano Ronaldo bientôt à Marseille ? Le cri du coeur du rappeur Jul enflamme les supporters !

Et si Cristiano Ronaldo débarquait sur le Vieux-Port de Marseille avant la fin du mercato estival ? C'est en tout cas le rêve de bon nombre de supporters de l'Olympique de Marseille, qui espère voir le Portugais affronter son rival historique, Lionel Messi, dans le championnat de France. Un désir qui se conjugue avec les dernières informations en provenance d'Angleterre puisque d'après les médias spécialisés, la star de 37 ans souhaiterait quitter Manchester United. Désireux de jouer la Ligue des champions, le compagnon de Georgina Rodriguez veut à tout prix trouver un point de chute avant le 31 août et ça tombe bien, l'OM va jouer la coupe d'Europe cette année.

De là à imaginer Cristiano Ronaldo enfiler la tunique bleu et blanche et devenir le coéquipier de Dimitri Payet et Matteo Guendouzi, il n'y a qu'un pas que de nombreux amoureux de l'OM ont déjà franchi. Véritable star de la ville et emblème du rap français, Jul fait partie de ses supporters qui espèrent bien voir le quintuple Ballon d'or arriver dans le sud de la France et c'est le message qu'il a tenu à envoyer à ses abonnés sur Twitter hier après-midi. Connu pour son amour du foot, mais également ses aptitudes balle au pied, le rappeur de 32 ans a publié une photo montage sur laquelle on voit celui que l'on surnomme CR7 avec un maillot de l'OM et l'inscription : "Un peu d'espoir".

Jul fait le buzz jusqu'en Espagne !

Une photo que Jul a accompagnée d'un voeu pieu : "Laissez moi rêver", suivi du hashtag "RonaldOM". Un tweet qui a déclenché un énorme buzz puisque la publication a été likée plus de 56 000 fois et compte à l'heure actuelle presque 10 000 retweets ! Un message qui a même été repris dans la presse étrangère puisque le célèbre quotidien de sport espagnol Marca en a fait un article. Visiblement fier du buzz généré, le rappeur marseillais a fièrement repris l'article de nos confrères en y ajoutant une série d'emojis aliens, en référence à son surnom, lui qu'on appelle l'ovni du rap français.