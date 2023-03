Diaporama : Cristiano Ronaldo infidèle ? Une influenceuse aux formes très généreuses affirme avoir couché avec le compagnon de Georgina !

1 / 13 Cristiano Ronaldo infidèle ? Une influenceuse aux formes très généreuses affirme avoir couché avec le compagnon de Georgina !

2 / 13 Une influenceuse affirme avoir couché avec Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo au match de football de quart de finale opposant le Portugal au Maroc lors de la coupe du Monde au stade Education City à Al Rayyan au Qatar. © Fotoarena/Panoramic/Bestimage © BestImage, Fotoarena / Panoramic / Bestimage

3 / 13 Georgilaya, une influenceuse vénézuélienne aux 190 000 abonnés sur Instagram a affirmé avoir eu un rapport sexuel avec la star portugaise Les larmes de Cristiano Ronaldo après la défaite de l'équipe du Portugal face au Maroc (1-0) en quarts de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar (FIFA World Cup Qatar 2022), le 10 décembre 2022. © BestImage, Zuma Press/Bestimage

4 / 13 Cela se serait passé le 25 mars dernier au Portugal, lors de leur rencontre Cristiano Ronaldo s'est engagé avec le club saoudien d'Al-Nassr, depuis la résiliation de son contrat avec Manchester United, en pleine Coupe du monde. Cristiano Ronaldo pose avec son nouveau maillot d'équipe, le 30 décembre 2022. © La Nacion/Zuma Press/Bestimage © BestImage, Zuma Press/Bestimage

5 / 13 "Je ne pensais pas que, dans cette situation, il y aurait du sexe. Le fait est que c'est arrivé", assure la jeune femme sur son compte Instagram Cristiano Ronaldo (meilleur joueur), son fils Cristiano Jr et sa compagne Georgina Rodriguez enceinte - The Best FIFA Football Awards 2017 au London Palladium à Londres, le 23 octobre 2017. © Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau

6 / 13 "C'était consenti de ma part, mais malgré cela je me suis senti manipulée, par la notoriété et la puissance de Cristiano Ronaldo", poursuit-elle Cristiano Ronaldo - Match "Portugal - Suisse (6-1)" lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le 6 décembre 2022. © Florencia Tan Jun/Sport Press Photo via Zuma Press/Bestimage © BestImage, Zuma Press/Bestimage

7 / 13 De son côté, Cristiano Ronaldo dément fermement ces accusations. "C'est complètement faux et diffamatoire", rétorque le clan du joueur Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez à la soirée MTV European Music Awards 2019 (MTV EMA's) au FIBES Conference and Exhibition Centre à Séville en Espagne, le 3 novembre 2019 © BestImage

