Cristiano Ronaldo infidèle ? Une influenceuse aux formes très généreuses affirme avoir couché avec le compagnon de Georgina !

La vie de Cristiano Ronaldo a connu un véritable bouleversement en 2022 et il se pourrait bien qu'un autre soit sur le point d'arriver... La star du football est considérée comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Mais l'âge avançant, il n'est plus au niveau de ses meilleures années. L'an dernier, il était encore à Manchester United, mais après un début de saison chaotique et une interview au vitriol dans le presse, le club qui l'a révélé au plus haut niveau a décidé de le licencier. Après une Coupe du monde totalement ratée avec le Portugal, le joueur de 38 ans a décidé de quitter l'Europe pour prendre la direction l'Arabie saoudite, le club d'Al-Nassr et un contrat démentiel de 200 millions d'euros par an.

Arrivé avec sa compagne Georgina Rodriguez et leurs 5 enfants, Cristiano Ronaldo a semble-t-il rapidement trouvé ses marques dans ce pays du Moyen-Orient où le niveau du championnat n'est pas vraiment comparable à celui des championnats européens. Pourtant, si tout se passe bien pour le moment, une influenceuse vénézuélienne très populaire sur Instagram vient de faire une sortie médiatique qui pourrait remettre tout en cause. Suivie par plus de 190.000 abonnés sur la plateforme, Georgilaya a affirmé avoir eu une relation sexuelle avec la star portugaise le 25 mars dernier, à l'hôtel Swish Solverde à Vila Nova de Gaia, dans le nord du Portugal.