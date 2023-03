Diaporama : Cyril Descours (Meurtres en Béarn) : Son ex et mère de son fils est une célèbre actrice de 20 ans son aînée

Cyril Descours (Meurtres en Béarn) : Son ex et mère de son fils est une célèbre actrice de 20 ans son aînée

Cyril Descours, acteur de la fiction "Meurtres en Béarn" a été en couple avec une célèbre comédienne Alessandra Martines et Cyril Descours - Première du film "Hungry Hearts" lors du 71ème festival international du film de Venise, la Mostra © BestImage, SGP / BESTIMAGE

Il a écrit une belle histoire d'amour avec l'actrice et danseuse Alessandra Martines Alessandra Martines et Cyril Descours à la soirée "Uomo Vogue Party" lors du 71ème festival international du film de Venise, le 31 août 2014. © BestImage, SGP / BESTIMAGE

Le duo glamour a vingt années d'écart, une différence invisible aux yeux du coeur Alessandra Martines et Cyril Descours lors des NRJ Music Awards à Cannes, France, 28 janvier 2012 © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

6 / 20