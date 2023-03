Cyril Descours (Meurtres en Béarn) : Son ex et mère de son fils est une célèbre actrice de 20 ans son aînée

Ce samedi 4 mars sur France 3, le public a le plaisir d'apprécier le duo formé par Isabel Otero et Catherine Marchal pour un épisode de Meurtres en Béarn, numéro inédit de la collection de "Meurtres à". Au casting de cette fiction policière, se trouve notamment Cyril Descours qui incarne Thomas Laborde, acteur qu'on a pu également applaudir au théâtre dans Edmond, création d'Alexis Michalik aux cinq Molière. Talentueux comédien qui s'était fait remarquer dans Une petite zone de turbulences avec Michel Blanc, il avait également fait parler de lui en raison du beau couple, désormais séparé, qu'il formait avec Alessandra Martines.

En effet, en 2009, Cyril Descours fait des éclats dans la peau d'un roi, Louis XVI, pour le téléfilm La Reine et le Cardinal de Marc Rivière. Durant le tournage qui a eu lieu l'année précédente, il a rencontré Alessandra Martines, qui incarnait alors le rôle d'Anne d'Autriche. Un idylle de plateau qui se transforme en grande histoire d'amour, qu'importe les vingt années qui séparent les deux comédiens. En effet, à l'époque il avait 26 ans et elle avait 46 ans, leur couple va même accueillir la naissance d'un petit garçon, Hugo, en 2012. Devenu père à 30 ans, Cyril Descours avait dévoilé pour le 6e anniversaire de son fiston de tendres et irrésistibles photos père-fils.