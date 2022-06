Diaporama : Disparition de Delphine Jubillar : la piste de la femme de son amant pas assez explorée ?

Delphine Jubillar, née Aussaguel, infirmière de Cagnac-les-Mines et mère de deux enfants qui a disparu brutalement

Delphine Jubillar, née Aussaguel, infirmière de Cagnac-les-Mines et mère de deux enfants qui a disparu brutalement

Delphine et Cédric Jubillar

Jean-Baptiste Alary, Emmanuelle Franck et Alexandre Martin, avocats de Cédric Jubillar, au tribunal de Toulouse le 9 juin 2022

Jean-Baptiste Alary, Emmanuelle Franck et Alexandre Martin, avocats de Cédric Jubillar, au tribunal de Toulouse le 9 juin 2022

Jean-Baptiste Alary, Emmanuelle Franck et Alexandre Martin, avocats de Cédric Jubillar, au tribunal de Toulouse le 9 juin 2022

11 / 11

La maison de Delphine et Cédric Jubillar prise en photo le 18 juin 2022, soit plus d'un an après la disparition de l'infirmière