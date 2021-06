Diaporama Elizabeth II comme on la voit rarement : en tenue décontractée, elle fête les 100 ans du prince Philip

1 / 22 Elizabeth II comme on la voit rarement : en tenue décontractée, elle fête les 100 ans du prince Philip

2 / 22 La reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Philip, duc d'Edimbourg - La famille royale d'Angleterre au palais de Buckingham pour assister à la parade "Trooping The Colour" à Londres.

3 / 22 La reine Elisabeth II reçoit des mains de Keith Weed, président de la Société Royale d'Horticulture, la rose "Duke of Edimburgh" au château de Windsor. Le 9 juin 2021

4 / 22 La reine Elisabeth II reçoit des mains de Keith Weed, président de la Société Royale d'Horticulture, la rose "Duke of Edimburgh" au château de Windsor. Le 9 juin 2021

5 / 22 La reine Elisabeth II reçoit des mains de Keith Weed, président de la Société Royale d'Horticulture, la rose "Duke of Edimburgh" au château de Windsor. Le 9 juin 2021

6 / 22 La reine Elisabeth II reçoit des mains de Keith Weed, président de la Société Royale d'Horticulture, la rose "Duke of Edimburgh" au château de Windsor. Le 9 juin 2021

7 / 22 La reine Elisabeth II reçoit des mains de Keith Weed, président de la Société Royale d'Horticulture, la rose "Duke of Edimburgh" au château de Windsor. Le 9 juin 2021

8 / 22 La reine Elizabeth II en visioconférence depuis le château de Windsor, avec une broche qu'elle ne porte que très rarement (un cadeau reçu lors de son mariage avec le prince Philip), le 8 juin 2021.

9 / 22 La reine Elisabeth II d'Angleterre - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021.

10 / 22 La reine Elisabeth II d'Angleterre, Catherine Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, Zara Phillips (Tindall) et Mike Tindall, la princesse Eugenie d'York et son mari Jack Brooksbank, la princesse Beatrice d'York et son mari Edoardo Mapelli Mozzi - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, Royaume Uni, le 17 avril 2021.

11 / 22 La reine Elisabeth II d'Angleterre - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021.

12 / 22 La reine Elisabeth II d'Angleterre - Funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, Royaume Uni, le 17 avril 2021.

13 / 22 La reine Elisabeth II d'Angleterre - Funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, Royaume Uni, le 17 avril 2021.

14 / 22 La reine Elisabeth II d'Angleterre est venue en voiture voir les chevaux de l'attelage du prince Philip à Windsor, Royaume Uni, le 30 avril 2021.

15 / 22 La duchesse de Cambridge Catherine Kate Middleton, enceinte, le prince Philip, duc d'Édimbourg et la reine Elisabeth II - La famille Royale d'Angleterre assiste au "Festival of Remembrance 2017" pour la commémoration du 11 novembre au théâtre Albert hall de Londres le 11 novembre 2017.

16 / 22 La reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Philip, duc d'Edimbourg - La famille royale d'Angleterre assiste aux jeux de Braemar en Ecosse le 2 septembre 2017.

17 / 22 Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne rencontrent la reine Elisabeth II d'Angleterre et le prince Philip, duc d'Edimbourg à l'occasion de leur voyage au Royaume-uni à Londres le 14 juillet 2017.

18 / 22 Le prince Philip, duc d'Edimbourg lors de son dernier engagement officiel au palais de Buckingham à Londres, le 2 août 2017.

19 / 22 Le prince Charles, prince de Galles, la reine Elisabeth II d'Angleterre et le prince Philip, duc d'Edimbourg - Des membres de la famille royale assistent aux obsèques de la comtesse Mountbatten de Burma en l'église St Paul dans le quartier de Knightsbridge à Londres, le 27 juin 2017.

20 / 22 Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Charles, prince de Galles, la princesse Eugenie d'York, la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Philip, duc d'Edimbourg, Catherine Kate Middleton , duchesse de Cambridge, la princesse Charlotte, le prince George et le prince William, duc de Cambridge - La famille royale d'Angleterre assiste à la parade "Trooping the colour" à Londres le 17 juin 2017.

21 / 22 La reine Elisabeth II et le prince Philip, duc d'Edimbourg, le prince Charles et Camilla Parker Bowles la duchesse de Cornouailles, Meghan Markle et son fiancé le prince Harry - La famille royale d'Angleterre arrive à la messe de Noël à l'église Sainte-Marie-Madeleine à Sandringham, le 25 décembre 2017.