Diaporama Emmanuel Macron exhibant son torse poilu : son corps fait sensation en Grande-Bretagne

Le président de la République française et candidat du parti centriste La République en marche (LREM) à la réélection, Emmanuel Macron, participe à une visioconférence consacrée à la guerre en Ukraine

Le président de la République française et candidat du parti centriste La République en marche (LREM) à la réélection et sa femme la Première Dame Brigitte Macron visitant le chantier de la Cathédrale de Notre-Dame de Paris, France, le 15 avril 2022

Le président de la République française et candidat du parti centriste La République en marche (LREM) à la réélection, Emmanuel Macron visite l'usine d'éoliennes Siemens-Gamesa lors de sa campagne de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle française, au Havre, France, le 14 avril 2022

Le président de la République française et candidat du parti centriste La République en marche (LREM) à la réélection, Emmanuel Macron se rend à Chatenois dans l'Est de la France, le 12 avril 2022, pour initier sa campagne en vue du second tour.