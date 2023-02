Diaporama : Frédéric Diefenthal et Gwendoline Hamon : Leur fils de 18 ans bientôt acteur comme eux ? Son père répond !

Frédéric Diefenthal et Gwendoline Hamon : leur fils de 18 ans bientôt acteur comme eux ? Son père répond !

L'acteur Frédéric Diefenthal a fait de rares confidences au sujet de son fils Gabriel dans le dernier numéro du magazine " Télé Star". Frédéric Diefenthal et son ex-femme Gwendoline Hamon - Soiree d'inauguration de la boutique Stone de la creatrice de bijoux Marie Poniatovski, la soeur de Sarah Lavoine a Paris. © BestImage

3 / 14