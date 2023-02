Frédéric Diefenthal et Gwendoline Hamon : Leur fils de 18 ans bientôt acteur comme eux ? Son père répond !

L'acteur Frédéric Diefenthal a fait de rares confidences au sujet de son fils Gabriel dans le dernier numéro du magazine Télé Star, paru ce lundi 27 février 2023 dans les kiosques. Un jeune homme de 18 ans, qui a déjà tourné dans un épisode de la série Cassandre diffusée sur France 3 aux côtés de sa mère Gwendoline Hamon, elle aussi comédienne reconnue. Cela signifie-t-il qu'il souhaite suivre les traces de ses parents en exerçant, dans un futur proche, la même profession qu'eux ?

"En tout cas, c'est un enfant de la balle, comme on dit. Un garçon libre. Comme tous ceux de sa génération, il a beaucoup de capacités. Il a grandi avec les images. Il est autodidacte. Pour l'instant, il poursuit ses études tout en décrochant quelques rôles. Je suis très fier de lui, et je suis heureux de le voir s'épanouir ainsi", a répondu son célèbre papa. Pour rappel, ce dernier est divorcé de la mère de son fils depuis 2013.



Nous sommes admiratifs l'un de l'autre parce que nous n'avons pas les mêmes talents

Une histoire sur laquelle la comédienne est revenue il y a quelques jours dans l'émission Un dimanche à la campagne : "On s'est rencontrés sur un court-métrage. On n'a pas eu d'histoire ensemble, on est devenus très amis à cette époque-là. Et sept ans après, la vie a fait que nous avons eu une histoire. Et les gens se sont dits : 'Sympathique, on va les faire jouer ensemble'. Donc on a rejoué ensemble une pièce qui était assez prémonitoire puisque c'était Kramer contre Kramer. On s'est fait le divorce avant".

Depuis, elle a retrouvé l'amour. "Mon compagnon est neurologue et il adore l'art, le cinéma, la littérature, la musique... Nous sommes admiratifs l'un de l'autre parce que nous n'avons pas les mêmes talents", confiait-elle au magazine Nous Deux en 2021. Frédéric Diefenthal a également refait sa vie depuis. L'acteur de 54 ans, qui n'évoque que très rarement sa vie privée, est épanoui aux côtés de Stéphanie, avec qui il a eu un deuxième fils en 2018, prénommé Solahn. Reste maintenant à voir quel chemin suivra Gabriel !