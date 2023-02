Gwendoline Hamon divorcée de Frédéric Diefenthal : ce qu'elle n'a "pas bien vécu" lorsqu'ils étaient ensemble

Gwendoline Hamon est restée dix-neuf ans en couple avec Frédéric Diefenthal et a accueilli avec lui un garçon prénommé Gabriel, aujourd'hui âgé de 18 ans. Les deux acteurs se sont également mariés en 2004, avant de finalement divorcer en 2013. Une période de sa vie que l'interprète de Cassandre dans la série éponyme sur France 3 a accepté de parler dans Un dimanche à la campagne, diffusé ce dimanche 19 février. Auprès de Frédéric Lopez, et de ses autres invités Amir et Pierre Hermé, Gwendoline Hamon est notamment revenue sur sa rencontre et sa collaboration au théâtre avec Frédéric Diefenthal. "On s'est rencontrés sur un court-métrage. On n'a pas eu d'histoire ensemble, on est devenus très amis à cette époque-là. Et sept ans après, la vie a fait que nous avons eu une histoire. Et les gens se sont dits : 'Sympathique, on va les faire jouer ensemble'. Donc on a rejoué ensemble une pièce qui était assez prémonitoire puisque c'était Kramer contre Kramer. On s'est fait le divorce avant", a-t-elle ironisé.

On vous plaque une image

Frédéric Lopez a alors rebondi en demandant à la comédienne quelle avait été la difficulté de travailler avec son compagnon. Pour Gwendoline Hamon, il n'y en avait pas. Mais l'actrice s'est néanmoins souvenue d'avoir "mal vécu" une chose en particulier. "Je suis persuadée que plein de gens se sont dit et se disent encore : 'Ah, elle travaille parce que c'est la femme de Diefenthal' ou 'Elle joue là-dedans parce qu'il l'a fait engager'. C'est pas vrai. Il y a probablement un peu de vrai, mais ce sont les productions qui venaient nous chercher, qui nous voulaient en tant que couple", a-t-elle rappelé. Et de souligner : "J'étais déjà comédienne bien avant de rencontrer Fred, huit ans avant. J'avais même plus travaillé que lui avant qu'il ne joue dans Taxi. Mais on vous plaque une image... Je ne l'ai pas toujours bien vécu mais c'est comme ça".

Gwendoline Hamon a depuis refait sa vie avec un mystérieux nouveau chéri qui n'a rien à voir avec le milieu de la comédie, pour son plus grand plaisir. "Mon compagnon est neurologue et il adore l'art, le cinéma, la littérature, la musique... (...) J'ai été longtemps en couple avec un acteur, ce qui présentait des avantages et des inconvénients. Avec mon compagnon nous sommes admiratifs l'un de l'autre parce que nous n'avons pas les mêmes talents", avait-elle confié en 2021 au magazine Nous Deux. Frédéric Diefenthal est de son côté en couple avec sa belle Stéphanie, avec qui il a eu un deuxième fils, Solahn (5 ans).