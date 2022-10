Diaporama : Gabriella et Jacques de Monaco diaboliques pour Halloween, Charlene de Monaco les immortalise en photo

1 / 17 Gabriella et Jacques de Monaco diaboliques pour Halloween, Charlene de Monaco les immortalise en photo

2 / 17 Le prince Albert II de Monaco et ses enfants Jacques et Gabriella durant la dernière journée du World Rugby Sevens Repechage tournament qui se déroule au Stade Louis II. © Bruno Bebert/Bestimage



3 / 17 La princesse Charlene, le prince Albert II de Monaco et leur fille la princesse Gabriella durant la procession de la Fête Dieu sur la place du Palais, le 16 juin 2022. C'est le retour officiel de la princesse Charlene depuis l'annonce de sa contamination à la COVID début juin. Pendant ce jour férié à Monaco, la Principauté a célébré la Fête-Dieu (Corpus Domini). Cette fête catholique, instituée par le pape Urbain IV en 1264, se tient chaque année le jeudi qui suit la Trinité, soixante jours après Pâques. Elle célèbre la présence réelle de Jésus-Christ sous les apparences du pain et du vin, devenus son corps et son sang. © Claudia Albuquerque / Bestimage



4 / 17 Le prince Jacques de Monaco et la princesse Gabriella - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l'exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo. © BestImage

5 / 17 La princesse Charlene de Monaco, le prince Albert II de Monaco, le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique "U Cavagnetu" des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3 septembre 2022. © Claudia Albuquerque/Bestimage



6 / 17 Charlene de Monaco a partagé une photo de ses jumeaux Jacques et Gabriella de Monaco déguisés pour Halloween sur Instagram le 31 octobre 2022. © Instagram, hshprincesscharlene

7 / 17 Le prince Jacques et la princesse Gabriella de Monaco durant le traditionnel Pique-nique des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 6 septembre 2019. Cette année, l'événement a du être légérement raccourci à cause de la pluie, la famille princière était entourée par Monseigneur Barsi, le maire de Monaco M. Georges Marsan, par leurs cousins Jean-Léonard de Massy, son fils Melchior et Mélanie De Massy. © Bruno Bebert / PRM / Bestimage © BestImage, © Bruno Bebert / PRM / Bestimage

8 / 17 Charlene de Monaco a partagé des photos de ses jumeaux Jacques et Gabriella de Monaco. Gabriella s'est coupée les cheveux et en a fait profiter son frère. Le 2 septembre 2022. © Instagram, hshprincesscharlene

9 / 17 La princesse Charlène de Monaco devient présidente de la SPA, lors de l'annonce faite à l'occasion de la pose de la première pierre du futur refuge de la SPA de Peille, près du Mont Angel, France, le 12 septemb re 2022. La princesse Charlène de Monaco était accompagné du prince Albert II de Monaco et de M-A.de Massy, présidente de la Société Canine de Monaco. © Bruno Bebert/Bestimage



10 / 17 La princesse Charlène de Monaco au défilé Akris "Collection Prêt-à-Porter Printemps/Eté 2023" lors de la Fashion Week de Paris (PFW), le 1 octobre 2022. © Giancarlo Gorassini / Bestimage



11 / 17 Charlene de Monaco a partagé des photos de ses jumeaux Jacques et Gabriella de Monaco. Gabriella s'est coupée les cheveux et en a fait profiter son frère. Le 2 septembre 2022. © Instagram, hshprincesscharlene

12 / 17 Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique "U Cavagnetu" des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3 septembre 2022. © Claudia Albuquerque/Bestimage



13 / 17 Le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlène de Monaco - 73ème Gala de la Croix-Rouge Monégasque qui avait lieu pour la première fois sur les Terrasses du Soleil, entre la façade magistrale de l'Opéra Garnier Monte-Carlo et la mer Méditerrannée à Monaco © Dominique Jacovides/Bestimage



14 / 17 La princesse Gabriella de Monaco durant la procession de la Fête Dieu sur la place du Palais, le 16 juin 2022. C'est le retour officiel de la princesse Charlene depuis l'annonce de sa contamination à la COVID début juin. Pendant ce jour férié à Monaco, la Principauté a célébré la Fête-Dieu (Corpus Domini). Cette fête catholique, instituée par le pape Urbain IV en 1264, se tient chaque année le jeudi qui suit la Trinité, soixante jours après Pâques. Elle célèbre la présence réelle de Jésus-Christ sous les apparences du pain et du vin, devenus son corps et son sang. © Claudia Albuquerque / Bestimage



15 / 17 La princesse Gabriella de Monaco - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l'exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022. © BestImage

16 / 17 La princesse Charlène de Monaco - Front Row au défilé Louis Vuitton Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 4 octobre 2022. © Olivier Borde/Bertrand Rindoff Petroff/Bestimage



