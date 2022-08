Diaporama : Gaël Monfils bientôt papa : sa femme Elina Svitolina dévoile son baby-bump qui a bien poussé !

Gaël Monfils et sa femme Elina devraient avoir leur première petite fille en octobre. @ Instagram / Gael Monfils

Gael Monfils se blesse pendant son match contre Jack Draper lors du tournoi "National Bank Open" à Montréal, le 11 août 2022. © Paul Chiasson/The Canadian Press via Zuma Press/Bestimage

Elina Svitolina, la femme de Gaël Monfils enceinte de 5 mois, quitte la plage Verde by Yeeels Pampelonne après le lancement de la nouvelle Big Bang Unico de Hublot le 12 juillet 2022.

Gael Monfils se blesse pendant son match contre Jack Draper lors du tournoi "National Bank Open" à Montréal, le 11 août 2022. © Paul Chiasson/The Canadian Press via Zuma Press/Bestimage

Elina Svitolina, la femme de Gaël Monfils enceinte de 5 mois, quitte la plage Verde by Yeeels Pampelonne après le lancement de la nouvelle Big Bang Unico de Hublot le 12 juillet 2022. Elle retourne à Monaco où elle réside avec son mari.

Elina Svitolina, la femme de Gaël Monfils enceinte de 5 mois, quitte la plage Verde by Yeeels Pampelonne après le lancement de la nouvelle Big Bang Unico de Hublot le 12 juillet 2022. Elle retourne à Monaco où elle réside avec son mari.

Gael Monfils se blesse pendant son match contre Jack Draper lors du tournoi "National Bank Open" à Montréal, le 11 août 2022. © Paul Chiasson/The Canadian Press via Zuma Press/Bestimage

Gaël Monfils et sa femme Elina Svitolin - People en tribunes du match de football en ligue 1 Uber Eats : Le PSG (Paris Saint-Germain) remporte la victoire 2-1 contre Lyon au Parc des Princes à Paris le 19 septembre 2021. Lionel Urman/Panoramic/Bestimage

Gaël Monfils et sa femme Elina Svitolin - People en tribunes du match de football en ligue 1 Uber Eats : Le PSG (Paris Saint-Germain) remporte la victoire 2-1 contre Lyon au Parc des Princes à Paris le 19 septembre 2021. Lionel Urman/Panoramic/Bestimage

Gaël Monfils et sa femme Elina Svitolina - Benoît Paire, Gaël Monfils, Domingo (Pierre Alexis Bizot) et Zerator (Adrien Nougaret) deux streamers se rencontrent lors d'un match de tennis à Roland Garros, Paris le 18 septembre 2021. © Veeren/Bestimage

Elina Svitolina, la femme de Gaël Monfils enceinte de 5 mois, quitte la plage Verde by Yeeels Pampelonne après le lancement de la nouvelle Big Bang Unico de Hublot le 12 juillet 2022. Elle retourne à Monaco où elle réside avec son mari.

Gaël Monfils et sa femme Elina devraient avoir leur première petite fille en octobre. @ Instagram / Gael Monfils

Gaël Monfils et sa femme Elina devraient avoir leur première petite fille en octobre. @ Instagram / Gael Monfils

17 / 23

Benoît Paire et sa compagne Julie Bertin, Gaël Monfils et sa femme Elina Svitolina - Benoît Paire, Gaël Monfils, Domingo (Pierre Alexis Bizot) et Zerator (Adrien Nougaret) deux streamers se rencontrent lors d'un match de tennis à Roland Garros, Paris le 18 septembre 2021. © Veeren/Bestimage