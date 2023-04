Diaporama : Helena Noguerra et Fabien Galthié complices face à Lambert Wilson pour une soirée spéciale à Antibes

Helena Noguerra et Fabien Galthié complices face à Lambert Wilson pour une soirée spéciale à Antibes

Parmi les personnalités qui ont été conviées à cet événement : Helena Noguerra, la soeur de Lio, et Fabien Galthié. Exclusif - Myriam Boyer, Jean-Michel Ribes, Patrick Chesnais, Daniel Benoin, Helena Noguerra, Enki Bilal, Fabien Galthié, Tchéky Karyo, François Berléand, Jean Mus - Soirée exceptionnelle à l'occasion du 10ème anniversaire du théâtre Anthéa à Antibes le 5 avril 2023. ©Philippe Brylak / Bestimage © BestImage, Philippe Brylak/Bestimage

Un magnifique duo, qui n'a pas hésité à prendre la pose devant les photographes. Exclusif - Daniel Benoin, Enki Bilal, Helena Noguerra et Fabien Galthié, Tchéky Karyo - Soirée exceptionnelle à l'occasion du 10ème anniversaire du théâtre Anthéa à Antibes le 5 avril 2023. ©Philippe Brylak / Bestimage © BestImage, Philippe Brylak/Bestimage

5 / 38