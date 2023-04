Helena Noguerra et Fabien Galthié complices face à Lambert Wilson pour une soirée spéciale à Antibes

C'est une soirée exceptionnelle qui s'est déroulée le 5 avril dernier à Antibes dans le Sud de la France à l'occasion du 10ème anniversaire du théâtre Anthéa. En 9 saisons, Anthéa a su se faire un nom, entre créations originales et artistes en résidence. Ce théâtre est devenu le deuxième de France en terme de fréquentation, après la Comédie-Française. Pour marquer ce dixième anniversaire, une grosse programmation ainsi que des spectacles inédits étaient prévus. Sans oublier la belle liste d'invités. Parmi les personnalités qui ont été conviées à cet événement : Helena Noguerra, la soeur de Lio, et Fabien Galthié.

Un magnifique duo, qui n'a pas hésité à prendre la pose devant les photographes. L'actrice belge et le sélectionneur du XV de France (l'équipe nationale de rugby, ndlr) avaient tous les deux un large sourire.

Pluie de stars sur Antibes

Ils étaient également très bien entourés, puisqu'à leurs côtés se trouvaientLambert Wilson - qui, accompagné de 20 musiciens, a chanté du Kurt Weill - ainsi que Patrick Chesnais. Ce dernier, qui s'excusait récemment face à Naomi Watts pour son comportement déplacé à l'égard de l'actrice, ne semblait pas accompagné de sa femme Josiane.

Ce qui ne l'a pas pour autant empêché, lui aussi, d'afficher un grand sourire face aux photographes présents pour couvrir l'événement. L'actrice Myriam Boyer, qui est la mère de Clovis Cornillac et Arny Berry, était également de la partie, tout comme l'ex-animatrice Alessandra Sublet, le dramaturge Jean-Michel Ribes ainsi que le metteur en scène Daniel Benoin. Sans oublier le grand François Berléand, entouré de l'auteur de bandes dessinées Enki Bilal, de l'acteur et chanteur Tchéky Karyo et du paysagiste Jean Mus, personnage connu de la région Niçoise. Du beau monde donc, pour assister à cette belle soirée !